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08:59 (мск), источник: Известия

Ученые назвали повышающий риск преждевременной смерти продукт

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%, к такому выводу пришли шведские ученые.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает MedicalXpress, исследователи в течение десяти лет наблюдали за питанием семидесятилетних людей. Выяснилось, что добровольцы с самым высоким уровнем полихлорированных бифенилов (ПХБ) умирали на 50% чаще представителей других групп риска.

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Отмечается, что ПБХ содержатся в основном в жирной рыбе (в лососе и салаке), а также в мясе и молочных продуктах.

Отмечается, что авторы работы не учитывали факторы риска, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе высокое давление, диабет, курение, ожирение и повышенный уровень холестерина.

В марте ученые из Шаньдунского политехнического университета (Китай) заявили, что короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.

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