08:59 (мск), источник: Известия
Ученые назвали повышающий риск преждевременной смерти продукт
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%, к такому выводу пришли шведские ученые.
Как сообщает MedicalXpress, исследователи в течение десяти лет наблюдали за питанием семидесятилетних людей. Выяснилось, что добровольцы с самым высоким уровнем полихлорированных бифенилов (ПХБ) умирали на 50% чаще представителей других групп риска.
Отмечается, что авторы работы не учитывали факторы риска, связанные с
В марте ученые из Шаньдунского политехнического университета (Китай) заявили, что короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.