Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России дали новое обидное прозвище уходящему Порошенко
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
10-летняя дочь Алсу выиграла детский «Голос»
Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко
Квартиру в Петербурге сдают за полмиллиона. Как она выглядит?
Можно ли освятить булку?5 наивных вопросов про Пасху
В Нижегородской области педагогу начислили надбавку в один рубль
Из-за врачебной ошибки женщина родила ребенка другой расы
Следы накрутки голосов за дочь Алсу привели к военным на Урал
Алсу отреагировала на конфликт в финале «Голоса»
Певица Лобода недовольна результатами "Голос.Дети"
Зеленский не пустит на Украину российских звёзд
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Ольга Бузова пришла на прием в лифчике и кроссовках
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Российская футболистка забила «Барселоне» (видео)
Россиянам больше не нужны дачи
6 фактов о небоскребах, которые нужно знать
Фоторепортажи
12Украинцы выбрали Зеленского
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
11:21 (мск), источник: RNS

Путин поздравил россиян с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник: AP 2019

«Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа», — говорится в поздравлении.

Путин также отметил роль Русской православной церкви в сбережении исторического и культурного наследия России.

«Эта многогранная, истинно подвижническая работа достойна самого высокого признания», — подчеркнул президент.

Ранее Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой
Во время загрузки произошла ошибка.
09:42 (мск)© Ньюстюб
 Угрожает ли российским ПВО новая израильская ракета
Что обсуждали Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Кравчук предупредил о попытках скомпрометировать Зеленского
Ученые назвали повышающий риск преждевременной смерти продукт
Неймар ударил фаната после поражения в финале Кубка Франции
Гендерный разрыв в России: мужчины живут на 10 лет меньше женщин
Планетолог назвал вероятный источник жизни на Земле
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
В США взрывом снесли часть теплоэлектростанции (видео)
Спорт
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании по футболу За три тура до конца чемпионата каталонцы стали недосягаемы для преследователей
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Дети
10-летняя дочь Алсу выиграла детский «Голос» Девочка набрала 56,5% зрительских голосов
Леди
Анна Семенович переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой Певица напугала поклонников странным видом.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь