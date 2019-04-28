11:21 (мск), источник: RNS
Путин поздравил россиян с праздником Пасхи
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа», — говорится в поздравлении.
Путин также отметил роль Русской православной церкви в сбережении исторического и культурного наследия России.
«Эта многогранная, истинно подвижническая работа достойна самого высокого признания», — подчеркнул президент.
Ранее Путин вместе с