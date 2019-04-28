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11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Букмекерские компании Великобритании начали принимать ставки на имя, пол и внешность будущего ребенка принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет издание RTL.

Источник: Reuters

Предполагается, что ребенок родится в начале мая. Пол и имя пока неизвестны, в связи с чем букмекеры пытаются предугадать их, принимая соответствующие ставки.

На данный момент наиболее вероятным считается появление на свет девочки с рыжими волосами по имени Диана.

По сообщению другого издания — Straits Times — одна из самых популярных букмекерских контор страны William Hill принимает ставки на рождение девочки с коэффициентом 2/5. По словам ее представителей, обычно такие коэффициенты означают, что игроки знают наверняка об исходе того или иного события. Однако в данном случае есть вероятность того, что одни клиенты компании просто повторяли ставки других.

На других линиях вероятность рыжего цвета волос оценивается в 75 процентов, а имени Диана — в 60 процентов.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.

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