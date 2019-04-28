12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый: жизнь в Солнечной системе появилась до формирования Земли
Гипотеза требует тщательного изучения.
В Солнечной системе жизнь могла появиться еще до того, как Земля закончила формироваться.
К такому выводу пришла планетолог Линди
Планетезималь — это небесное тело на орбите вокруг завершающей формирование звезды. Оно образуется в результате постепенного приращения более мелких тел. Непрерывно накапливая массу, планетезимали формируют более крупное тело. Так, например, появился астероид Лютеция. Существует «гипотеза планетезималей», согласно которой эти тела стали «строительными блоками» планет.
Источником энергии на ранних планетезималях мог быть радиоактивный распад. Контраст горячего ядра и холодной поверхности привел бы к появлению жидкости в их недрах и пригодной для жизни среды. Моделирование, которое провела
Этого могло быть достаточно для того, чтобы зародилась жизнь, говорит планетолог. В дальнейшем планетезимали, упавшие на Землю, могли «заразить» ее жизнью. Например, Мурчисонский метеорит, упавший на Землю в 1969 году, содержал частички нитчатых микроорганизмов, напоминающих низшие грибы, а также окаменелые остатки бактерий.
Ранние признаки жизни на Земле появились примерно 3,8 млрд лет назад. Но микробы могли обосноваться на планете еще раньше — около 4,1 млрд лет назад, считают ученые. Вполне вероятно, что их источником послужили планетезимали, говорит
По словам планетолога, ее выводы являются предварительными. Гипотеза требует тщательного изучения.
Анна Лысенко
Читайте также