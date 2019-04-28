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12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый: жизнь в Солнечной системе появилась до формирования Земли

Гипотеза требует тщательного изучения.

Источник: Reuters

В Солнечной системе жизнь могла появиться еще до того, как Земля закончила формироваться.

К такому выводу пришла планетолог Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона.

Жизнь, как известно, требует трех основных компонентов: жидкой воды, органических молекул и источника энергии. По словам планетолога, их имели планетезимали, которые сформировались в течение 1,5 миллионов лет после рождения Солнечной системы.

Планетезималь — это небесное тело на орбите вокруг завершающей формирование звезды. Оно образуется в результате постепенного приращения более мелких тел. Непрерывно накапливая массу, планетезимали формируют более крупное тело. Так, например, появился астероид Лютеция. Существует «гипотеза планетезималей», согласно которой эти тела стали «строительными блоками» планет.

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Пример планетезималя — астероид (486958) 2014 MU69

Источником энергии на ранних планетезималях мог быть радиоактивный распад. Контраст горячего ядра и холодной поверхности привел бы к появлению жидкости в их недрах и пригодной для жизни среды. Моделирование, которое провела Элкинс-Тантон, показало, что небольшие планетезимали, шириной до 50 км, могли хранить под поверхностью жидкую воду около 15 миллионов лет, а крупные — еще дольше.

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Этого могло быть достаточно для того, чтобы зародилась жизнь, говорит планетолог. В дальнейшем планетезимали, упавшие на Землю, могли «заразить» ее жизнью. Например, Мурчисонский метеорит, упавший на Землю в 1969 году, содержал частички нитчатых микроорганизмов, напоминающих низшие грибы, а также окаменелые остатки бактерий.

Ранние признаки жизни на Земле появились примерно 3,8 млрд лет назад. Но микробы могли обосноваться на планете еще раньше — около 4,1 млрд лет назад, считают ученые. Вполне вероятно, что их источником послужили планетезимали, говорит Элкинс-Тантон.

По словам планетолога, ее выводы являются предварительными. Гипотеза требует тщательного изучения.

Анна Лысенко

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