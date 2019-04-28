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14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Снимок мотылька победил в престижном конкурсе

Его сделал хорватский фотограф Петар Сабол.

Престижный фотоконкурс The International Garden Photographer of the Year назвал лучший черно-белый снимок среди садовых фотографий.

Им стала работа «Ночная бабочка» хорватского фотографа Петара Сабола.

Сабол, родившийся в 1981 году, зарабатывает на жизнь коммерческой фотографией и съемкой свадебных портретов. Фотографии дикой природы — его хобби. Он участвовал в фотовыставках в 30 разных странах и получил множество наград.

International Garden Photographer of the Year — крупнейший в мире конкурс ботанической фотографии. Он проходит ежегодно под патронатом Королевских ботанических садов Кью (Великобритания). Победителей объявляют в 11 разных категориях. В конкурсе участвуют профессионалы и любители.

Анна Лысенко

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