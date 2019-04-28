14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Снимок мотылька победил в престижном конкурсе
Его сделал хорватский фотограф Петар Сабол.
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Его сделал хорватский фотограф Петар Сабол.
Престижный фотоконкурс The International Garden Photographer of the Year назвал лучший
Им стала работа «Ночная бабочка» хорватского фотографа Петара Сабола.
Сабол, родившийся в 1981 году, зарабатывает на жизнь коммерческой фотографией и съемкой свадебных портретов. Фотографии дикой природы — его хобби. Он участвовал в фотовыставках в 30 разных странах и получил множество наград.
International Garden Photographer of the Year — крупнейший в мире конкурс ботанической фотографии. Он проходит ежегодно под патронатом Королевских ботанических садов Кью (Великобритания). Победителей объявляют в 11 разных категориях. В конкурсе участвуют профессионалы и любители.
Анна Лысенко
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