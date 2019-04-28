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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Архитекторы предложили необычные варианты шпиля Нотр-Дам (фото)

Французские власти объявили конкурс на лучший проект по реконструкции собора Нотр-Дам-де-Пари. Архитекторы со всего мира уже предложили свои варианты. Некоторые из них очень необычные.

Шпиль в небо

Студия Vizumatelier предложила соорудить вместо сгоревшего шпиля похожую на иглу башню с прожектором. Его луч будет направлен вертикально в небо. Это, говорят архитекторы, будет отражать всю суть готической архитектуры, замысел которой — дотянуться до небес.

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Увековечить пламя

Матье Леаннер из Парижа в шутку предложил построить новый купол в форме языков пламени, которые охватили собор. По цвету они должны быть золотыми.

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Комплимент Лувру

Архитектор Александр Неровня из России предложил сделать Нотр-Даму стеклянную крышу. Она будет немного перекликаться со стеклянной пирамидой Лувра, построенной по проекту знаменитого американского архитектора Бэй Юймина.

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Хрусталь

Шпиль из хрусталя Baccarat предложила построить итальянская студия Fuksas. Впечатляющим его сделает особая подсветка.

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Крыша-витраж

Бразильская студия AJ6 Studio предложила создать витражную крышу. Изнутри такое решение будет смотреться изумительно.

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93-метровый шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари был сконструирован в XIX веке. Каркас шпиля состоял из 500 тонн древесины, покрытых 250 тоннами свинцовых пластин.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Через полтора часа после начала пожара выгорели и обрушились крыша и шпиль. Тушить здание с вертолетов было нельзя: это могло привести к его обрушению. Огонь удалось взять под контроль только через восемь часов.

По данным следователей, очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания шпиля. Одной из возможных причин пожара называют короткое замыкание.

Анна Лысенко

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