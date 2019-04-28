Архитекторы предложили необычные варианты шпиля Нотр-Дам (фото)

Студия Vizumatelier предложила соорудить вместо сгоревшего шпиля похожую на иглу башню с прожектором. Его луч будет направлен вертикально в небо. Это, говорят архитекторы, будет отражать всю суть готической архитектуры, замысел которой — дотянуться до небес.
Матье Леаннер из Парижа в шутку предложил построить новый купол в форме языков пламени, которые охватили собор. По цвету они должны быть золотыми.
Архитектор Александр Неровня из России предложил сделать Нотр-Даму стеклянную крышу. Она будет немного перекликаться со стеклянной пирамидой Лувра, построенной по проекту знаменитого американского архитектора Бэй Юймина.
Шпиль из хрусталя Baccarat предложила построить итальянская студия Fuksas. Впечатляющим его сделает особая подсветка.
Бразильская студия AJ6 Studio предложила создать витражную крышу. Изнутри такое решение будет смотреться изумительно.
93-метровый шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари был сконструирован в XIX веке. Каркас шпиля состоял из 500 тонн древесины, покрытых 250 тоннами свинцовых пластин.
Собор загорелся вечером 15 апреля. Через полтора часа после начала пожара выгорели и обрушились крыша и шпиль. Тушить здание с вертолетов было нельзя: это могло привести к его обрушению. Огонь удалось взять под контроль только через восемь часов.
По данным следователей, очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания шпиля. Одной из возможных причин пожара называют короткое замыкание.