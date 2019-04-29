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11:30 (мск), источник: Фонтанка

У берегов Норвегии обнаружены «белухи-разведчики» с оборудованием из Петербурга

Рыбаки у острова Ингойя в регионе Финнмарк встретили белух со специальным обвесом, на котором написано: «Оборудование Петербурга» (Equipment of St. Petersburg). Об этом сообщает норвежский телеканал NRK. Оборудование имеет крепления для камеры GoPro.

Источник: Fiskeridirektoratet

По словам морского биолога, профессора Ойдина Рикардсена из Университета Тромсё, такое оборудование не используется учеными. «Мы знаем, что в России держат прирученных китов, которые иногда следуют за нашими лодками. Похоже, что некоторые из них вырвались на волю», — сказал Рикардсен норвежским журналистам.

В свою очередь, Мартин Биюв из Института морских исследований считает, что оборудование принадлежит военным, ведущим исследования по морской тематике.

Ученые увидели китов со специальным оборудованием в четверг. Однако, по рассказам рыбаков, киты-разведчики встречались в этой местности и на прошлой неделе. Ученые беспокоятся, что если ремни с оборудованием затянуты слишком сильно, то их длительное ношение может повредить морским млекопитающим. Особенно, если те действительно сбежали от человека.

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Новость вызвала беспокойство и в соседней Финляндии. «Подозреваю, что он сбежал с военной базы Мурманского флота», — написал военный оператор Самули Хаапаа в Twitter. Свой пост он снабдил хештегами #боевойкит #политикабезопасности «Какое оборудование было в сбруе? Для экспериментальной или оперативной деятельности?

Издание Ilta-Sanomat даже обратилось к «опытному финскому разведчику» полковнику Юха Вихерсаари, который в 1999 году познакомился с боевыми дельфинами в Крыму. В комментарии газете он назвал самым очевидным вариантом именно разведку. Но если бы дельфин что-то снимал, то ему в таком случае нужно было вернуться назад или иметь возможность передавать информацию на небольшом расстоянии, например, на очень маленький дрон, который не замечает система слежения, отметил военный. По мнению Вихерсаари, морской разведчик мог получать информацию об электронных системах управления, установленных на морском дне. Среди высказанных им гипотез — даже перевозка взрывчатых устройств для подрыва телекоммуникационных кабелей.

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