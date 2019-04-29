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00:52 (мск), источник: Газета.Ру

На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущего

Телеканал НТВ анонсировал запуск шоу «Магия», ведущими которого стали избранный президент Украины Владимир Зеленский и Татьяна Лазарева. По информации СМИ, программа была записана еще в 2011 году. Премьера состоится 3 мая.

Источник: Reuters

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах. В эфире НТВ — новое шоу “Магия” и его ведущий — всенародно признанный президент Незалежной Владимир Зеленский!» — говорится в сообщении.

Программа была записана еще в 2011 году для телеканала «Россия 1», но в эфир так и не вышла, передает ТАСС.

Производством проекта занималась компания «ВайТ Медиа», которая делала программы для телеканалов нескольких стран Восточной Европы.

«Это шоу 2012 года производства “ВайТ Медиа”. Ранее на российском телевидении не выходило», — рассказал собеседник агентства.

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Согласно синопсису, участниками программы стали звезды российского шоу-бизнеса, которые под руководством известных иллюзионистов осваивают различные фокусы.

Ранее спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о своем отношении к показу советских фильмов в эфире украинского телевидения, передает «112 Украина».

«Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если бы мы могли их смотреть. Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я», — отметил политтехнолог, подчеркнув, что высказывает свое личное мнение.

По словам Разумкова, картины, которые «рассказывают про доблесть российской армии, особенно если она воюет на востоке» в эту категорию не входят.

Что касается запрета въезда на Украину некоторым российским артистам, спикер предупредил, что по ним «действует законодательство».

Он также не уточнил, будет ли команда Зеленского предлагать соответствующие поправки в ближайшее время.

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«Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация», — пояснил Разумов.

В середине апреля Зеленский в интервью РБК-Украина прокомментировал запрет на въезд на Украину для российских артистов и призвал соотечественников быть более избирательными в этом вопросе.

«Смотрите, их же тоже надо сначала делить. Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. Была информационная война. И некоторые российские артисты превратились из артистов — взять того же Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина — в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа», — заявил избранный президент.

Зеленский также отметил, что в настоящее время идет «совершенно другой этап информационной войны», в котором требуется избирательный подход к вопросу запрета на въезд россиян в страну. Так, он разделил артистов на тех, у кого позиция аналогична Охлобыстину и Пореченкову, и тех, у кого другая точка зрения.

Эти люди уже не артисты. Им, конечно, не должен быть разрешен въезд в Украину. Однозначно. Но если мы с вами берем Макара, извините, что я так говорю — Макаревича, мы знакомы очень близко, и много раз встречались, и говорили про Украину. И, честно говоря, могли с ним выпить по рюмке коньяка. И как каждому такому человеку стыдно за то, что делает Кремль — понимаете? Ну как мы можем запрещать таким парням въезд?
Владимир Зеленский

Вместе с лидером «Машины времени» Зеленский назвал и Лию Ахеджакову. По его мнению, артистам приходится очень непросто из-за разногласий с российскими властями:

«Да, мы информационно в Украине, мы защищаем Украину и говорим, что Россия — агрессор, а им, вот таким людям как Макаревич и Ахеджакова — им еще сложнее, ведь они даже там, на территории России говорят, что Кремль — агрессор, Россия — агрессор, “как мы могли”, что это позор — им тоже очень сложно».

21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента, в котором участвовали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По результатам обработки 100% протоколов кандидат от партии «Слуга народа» набрал 73,22% голосов, а от «Солидарности» — 25,45%.

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