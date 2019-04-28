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22:17 (мск), источник: Интерфакс

Умер бывший главный конструктор «Ильюшина»

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Скончался советский и российский авиаконструктор, бывший главный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов, сообщил экс-глава ПАО «Ил» Алексей Рогозин в фейсбуке.

29 октября 2018 года Новожилов отметил свое 93-летие. «Преемник Сергея Владимировича Ильюшина на посту генерального конструктора, на протяжении 35 лет он руководил нашим предприятием», — сообщали тогда в пресс-службе компании.

В 1943 году Новожилов поступил в МАИ, а в 1948 пришел на практику в ОКБ Ильюшина, которому и посвятил всю свою жизнь. Молодой авиаинженер принимал участие в создании Ил-14, Ил-46, Ил-40, Ил-54.

В 1958 Ильюшин назначил Новожилова заместителем главного конструктора, он отвечал за испытания первого отечественного турбовинтового дальнемагистрального лайнера Ил-18 и введение самолета в эксплуатацию.

В 1964 году Новожилов стал главным конструктором — заместителем Ильюшина, будучи в этой должности, он запустил реактивный Ил-62, а с 1970 года стал генконструктором и руководителем ильюшинской фирмы.

Под его руководством разрабатывался первый реактивный военно-транспортный Ил-76, первый отечественный широкофюзеляжный Ил-86, дальнемагистральный Ил-96, легкий многоцелевой Ил-103, региональный Ил-114.

До настоящего времени Новожилов трудился на посту советника генерального директора ПАО «Ил» по науке.

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