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00:27 (мск), источник: Газета.Ру

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в инстаграме.

Собчак выложила фрагмент пародийной передачи, в которой они оба принимали участие.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!», — отметила Собчак.

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Она также поздравила Украину с новым молодым президентом.

Ранее сообщалось, что записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.

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