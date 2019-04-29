06:02 (мск), источник: Комсомольская правда
За победу дочки Алсу отдали 7 миллионов рублей
Что на самом деле произошло в финале во время голосования, предстоит выяснить.
Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети» и победы 10-летней Микеллы Абрамовой не утихает второй день подряд. Шоу обвинили в подтасовке голосов в пользу дочки Алсу.
За них отвечал оператор голосования.
Что на самом деле произошло в финале во время голосования, предстоит выяснить, а также ответить на простой вопрос: могли ли сообщения в соцсетях у российских звезд сработать настолько, что зрители стали массово отдавать голоса за Микеллу?
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст ранее сделал заявление: «Активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».
Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда.
В итоге Первый канал пошел на беспрецедентный шаг — опубликовал предварительные итоги голосования по каждому из участников. Исходя из таблицы нехитрыми математическими подсчетами выясняется, что победа дочки Алсу обошлась ее фанатам почти в 7 миллионов рублей.
Вот что прописано в правилах голосования: «Стоимость SMS — 50 рублей с НДС, максимальная стоимость звонка — 38,94 рублей с НДС… Участникам каждой команды вы можете отдать не более 20 голосов с одного абонентского номера! При этом вы имеете право отдать все 20 голосов одному участнику или распределить между всеми участниками команды, как считаете нужным…».
На самом деле с дочкой Алсу произошло то, что бывает в обычных