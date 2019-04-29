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06:02 (мск), источник: Комсомольская правда

За победу дочки Алсу отдали 7 миллионов рублей

Что на самом деле произошло в финале во время голосования, предстоит выяснить.

Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети» и победы 10-летней Микеллы Абрамовой не утихает второй день подряд. Шоу обвинили в подтасовке голосов в пользу дочки Алсу.

Однако не все приняли во внимание важный момент. Победителя выбирала не передача и не Первый канал, а телезрители посредством SMS и звонков.

За них отвечал оператор голосования.

Что на самом деле произошло в финале во время голосования, предстоит выяснить, а также ответить на простой вопрос: могли ли сообщения в соцсетях у российских звезд сработать настолько, что зрители стали массово отдавать голоса за Микеллу?

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст ранее сделал заявление: «Активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».

Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда.
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В итоге Первый канал пошел на беспрецедентный шаг — опубликовал предварительные итоги голосования по каждому из участников. Исходя из таблицы нехитрыми математическими подсчетами выясняется, что победа дочки Алсу обошлась ее фанатам почти в 7 миллионов рублей.

Вот что прописано в правилах голосования: «Стоимость SMS — 50 рублей с НДС, максимальная стоимость звонка — 38,94 рублей с НДС… Участникам каждой команды вы можете отдать не более 20 голосов с одного абонентского номера! При этом вы имеете право отдать все 20 голосов одному участнику или распределить между всеми участниками команды, как считаете нужным…».

На самом деле с дочкой Алсу произошло то, что бывает в обычных интернет-конкурсах, когда мама просит знакомых: «Ой, а проголосуйте за мою (моего) в фотоконкурсе, чтобы получить приз». В итоге люди отзываются на просьбу, идут и голосуют. Вот и Алсу могла попросить своих коллег по цеху с миллионом подписчиков в Инстаграме. Поэтому удивляться тут нечему. Среди тех, кто осуждает Алсу и ее дочку, наверняка полно точно таких же, кто хоть раз просил поддержать в интернет-конкурсе. Только на кону в этот раз не пачка жвачки, а победа в детском «Голосе».

​ Тизер (video) Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» вызвала волну возмущения ​
Следите за развитием темы Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети»
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