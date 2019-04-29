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05:33 (мск), источник: Газета.Ру

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

Продюсер Иосиф Пригожин в инстаграме объяснил скандальную победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на телешоу «Голос. Дети».

«За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много», — написал Пригожин.

По его словам, за дочь Алсу проголосовали даже те, кто «не следил за шоу».

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Он также добавил, что подобное стало «единственным преимуществом» дочери Алсу над другими участниками проекта.

Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева встретилась с уступившими дочери Алсу в финале «Голоса» детьми.

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