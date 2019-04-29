05:56 (мск), источник: BFM.ru
Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты
Хотя Константин Эрнст и пообещал перепроверить результаты голосования, предмет спора вышел далеко за рамки того, кто лучше поет.
Сначала факты. Результаты голосования выглядят странно — это признали на Первом канале. Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в
Далее гипотезы. Опрошенные Business FM эксперты говорят, что если результаты и были подтасованы, то
А теперь эмоции. Их в этой истории больше всего, и у каждого они свои. Как и мнение относительно того, кто же лучше спел в финале. В песенном конкурсе победила дочь известной певицы и банкира. По мнению ряда критиков, в финале преимущество Микеллы Абрамовой было, аккуратно скажем, неочевидным. И теперь
С одной стороны, у дочери Алсу с деньгами и связями родителей и так есть масса возможностей найти своего слушателя. С другой — виновата ли талантливая девочка в том, что ее мама — звезда? Неужели знаменитые родители должны целенаправленно учить своих детей, условно, на электриков, чтобы просто избежать обвинений в подобных ситуациях? Это ведь тоже несправедливо, говорит победитель второго сезона взрослого «Голоса» Сергей Волчков.
«Яблоко от яблони далеко не падает. Я думаю, что все равно у талантливых родителей рождаются талантливые дети. Талант может
Однако есть мнение, что гораздо большее рвение проявляют родители, не отдавая себе отчета в том, на что толкают своего ребенка. Речь даже не о справедливости голосования. Не все дети могут нормально справиться даже с объективным проигрышем (ведь им каждый день самые близкие люди твердят, что они лучшие), а есть те, кто рискует сломать себе жизнь, победив. Испытание славой и прочее. Несмотря на большую аудиторию у шоу «Голос», наверняка многие в стране разделяют и точку зрения Юрия Шевчука.
Вот это шоу «Голос» по эмоциональному накалу и дальнейшему расстройству психики ребенка — это, в принципе, для меня созвучно порке ремнем. Это я серьезно говорю. Негоже детскому незрелому организму устраивать такое испытание. Хватит пороть детей ремнем
шоу-бизнеса.
Очевидно одно — сама Микелла Абрамова ни в чем не виновата, ответственность за все это должны нести взрослые. Но справляться с давлением, которое сейчас обрушилось на десятилетнюю девочку, придется именно ей. А усиливается это давление еще и потому, что если мы в России давно смирились с тем, что дети высокопоставленных силовиков, чиновников и политиков обычно очень удачно устраиваются в жизни, то, когда возникают даже малейшие подозрения в том, что уже и в такой социальный лифт, как детский песенный конкурс, оказывается, есть отдельный