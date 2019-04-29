Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Спасибо Лукойлу: Садальский оценил победу дочери Алсу в «Голосе»
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
10-летняя дочь Алсу выиграла детский «Голос»
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Где в России дешевле всего отдохнуть у моря
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
Возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользователей сети
Игорь Николаев повеселился с дочками в Диснейленде
«Насильно мил не будешь»: Лоза о победе дочери Алсу на «Голосе»
Валерия удивилась победе дочери Алсу в «Голосе»
Развязавшийся шнурок убил модель на подиуме
Лобода одним символом осудила дочь Алсу
Очевидцы ответили на новость об отказе Ким Чен Ына съесть каравай
Умер Сергей Дубровский
В России создали самолёт, способный летать на огромные расстояния
Абсурд: в США о новом указе Путина - подробности
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
05:56 (мск), источник: BFM.ru

Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты

Хотя Константин Эрнст и пообещал перепроверить результаты голосования, предмет спора вышел далеко за рамки того, кто лучше поет.

Сначала факты. Результаты голосования выглядят странно — это признали на Первом канале. Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место. Первый канал обещал разобраться. Не исключено, что итоги конкурса могут быть аннулированы.

Далее гипотезы. Опрошенные Business FM эксперты говорят, что если результаты и были подтасованы, то компания-провайдер, принимавшая голоса телезрителей, вряд ли может быть в этом замешана. Но повлиять на исход конкурса можно.

Если грубо, то потенциальный интересант мог заплатить массе людей за то, чтобы они звонили или отправляли сообщения за того или иного кандидата. Также могли быть использованы боты.
Читайте также
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

А теперь эмоции. Их в этой истории больше всего, и у каждого они свои. Как и мнение относительно того, кто же лучше спел в финале. В песенном конкурсе победила дочь известной певицы и банкира. По мнению ряда критиков, в финале преимущество Микеллы Абрамовой было, аккуратно скажем, неочевидным. И теперь кто-то нападает на Алсу, кто-то защищает певицу.

С одной стороны, у дочери Алсу с деньгами и связями родителей и так есть масса возможностей найти своего слушателя. С другой — виновата ли талантливая девочка в том, что ее мама — звезда? Неужели знаменитые родители должны целенаправленно учить своих детей, условно, на электриков, чтобы просто избежать обвинений в подобных ситуациях? Это ведь тоже несправедливо, говорит победитель второго сезона взрослого «Голоса» Сергей Волчков.

«Яблоко от яблони далеко не падает. Я думаю, что все равно у талантливых родителей рождаются талантливые дети. Талант может по-разному проявляться. Если она хочет петь, то почему нет? Вон, пожалуйста, шутка: Александр Борисович Градский назвал своего сына Александр. Если спросить самого Александра Борисовича, то он скажет: “Чтобы у него не было другого выбора. Александр Градский”. Ну, это же шутка, правильно?», — говорит Сергей Волчков.

Читайте также
За победу дочки Алсу отдали 7 миллионов рублей
Сам Сергей, к слову, из простой семьи, а его дочь занимается гимнастикой. По словам Волчкова, проект «Голос» для многих — трамплин и дети с горящими глазами сами рвутся туда.

Однако есть мнение, что гораздо большее рвение проявляют родители, не отдавая себе отчета в том, на что толкают своего ребенка. Речь даже не о справедливости голосования. Не все дети могут нормально справиться даже с объективным проигрышем (ведь им каждый день самые близкие люди твердят, что они лучшие), а есть те, кто рискует сломать себе жизнь, победив. Испытание славой и прочее. Несмотря на большую аудиторию у шоу «Голос», наверняка многие в стране разделяют и точку зрения Юрия Шевчука.

Вот это шоу «Голос» по эмоциональному накалу и дальнейшему расстройству психики ребенка — это, в принципе, для меня созвучно порке ремнем. Это я серьезно говорю. Негоже детскому незрелому организму устраивать такое испытание. Хватит пороть детей ремнем шоу-бизнеса.
Юрий Шевчук
музыкант

Очевидно одно — сама Микелла Абрамова ни в чем не виновата, ответственность за все это должны нести взрослые. Но справляться с давлением, которое сейчас обрушилось на десятилетнюю девочку, придется именно ей. А усиливается это давление еще и потому, что если мы в России давно смирились с тем, что дети высокопоставленных силовиков, чиновников и политиков обычно очень удачно устраиваются в жизни, то, когда возникают даже малейшие подозрения в том, что уже и в такой социальный лифт, как детский песенный конкурс, оказывается, есть отдельный VIP-вход, народ уже не в силах молчать и негодует. В голос.

Читайте также

Следите за развитием темы Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети»
 Совладелица S7 Наталия Филева разбилась на самолете в Германии
Вам отказано: кому не дадут ипотеку?
СМИ: Лондон планирует ввести новые ограничения против РФ и Китая
На НТВ выходит шоу с Зеленским в качестве ведущего
Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами
Boeing 767 c загоревшимся двигателем сел в аэропорту в ЮАР
Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет
Умер создатель Ил-76 и Ил-96 Генрих Новожилов
«Краснодар» обошел ЦСКА в таблице чемпионата России по футболу
Спорт
ЦСКА лишился шансов на победу в чемпионате России «Краснодар» проиграл по владению, угловым, ударам и моментам, а ЦСКА — по голам
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
45 лет Пенелопе Крус: самые яркие кадры с колоритной испанкой От пиратки до подружки наркобарона — в честь юбилея вспоминаем запоминающиеся роли одной из самых обворожительных актрис современности
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Чего точно не стоит делать в отеле
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Популярные темы на «Детях»
Использовать свой ресурс для продвижения детей 307
Выпускной в 11 классе. 130
Никогда об этом не задумывалась. 63
Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот...(с) 62
Леди
Анна Семенович переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой Певица напугала поклонников странным видом.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь