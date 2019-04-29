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07:58 (мск), источник: РИА Новости

В России началась двухдневная рабочая неделя

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Двухдневная рабочая неделя начинается в России в понедельник.

Источник: РИА Новости

«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30 апреля», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Как пояснили в ведомстве, продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.

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