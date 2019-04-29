07:58 (мск), источник: РИА Новости
В России началась двухдневная рабочая неделя
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Двухдневная рабочая неделя начинается в России в понедельник.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Двухдневная рабочая неделя начинается в России в понедельник.
«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30 апреля», — сообщили РИА Новости в