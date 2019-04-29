14:31 (мск), источник: Rambler.ru
Наука дала добро: как есть сладкое и не толстеть
Можно объедаться шоколадом и чипсами и не толстеть, обнаружили австралийские ученые. Об этом сообщает Daily Mail.
Сотрудники Университета Дикина предложили восьми добровольцам (здоровым худым в среднем 22-летним мужчинам) употреблять тысячу дополнительных калорий в день, причем получать их они должны были из высококалорийной пищи.
Половина участников эксперимента объедалась шоколадом, чипсами и тому подобным в течение пяти дней подряд, вторая — в течение 28.
По истечении периода исследования ученые сравнили вес добровольцев с тем, который был у них перед началом эксперимента.
Также ученые отметили увеличение уровня сахара в крови и уровня инсулина у тех, кто объедался в течение месяца. У тех, кто делал это в течение пяти дней, рост отмечен не был.
При этом в организмах последних был отмечен рост глюкозы, произведенной самим организмом, а также плазменного инсулина. По мнению ученых, именно таким образом организм мог предотвратить набор веса при краткосрочном переедании.
Тем не менее объем жира вокруг внутренних органов вырос в обеих группах, а это увеличивает риск метаболических заболеваний, например, диабета.
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