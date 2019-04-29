12:23 (мск), источник: Моя Планета
Почему хамелеон меняет свой цвет?
Как происходит смена окраса, и что означает каждый из цветов.
Многие думают, что хамелеон меняет свой цвет спонтанно и мимикрирует под окружающий его мир. Есть и те, кто считает, что окрас рептилии зависит от ее настроения. В принципе, оба мнения верны — отчасти. Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим нашего очаровательного зверя под микроскопом — буквально.
Слова «эмоциональная окраска» для хамелеона значат очень многое.
В коже хамелеонов имеются специальные клетки — хроматофоры, основная задача которых — отражать и рассеивать световые пучки. Хроматофоры перераспределяют пигменты четырех основных цветов, обеспечивая ту или иную окраску.
Однако большее значение в окраске хамелеона играют недавно исследованные пигментные клетки иридофоры, которые содержат кристаллы гуанина, азотистого основания, являющегося также важным элементом в вопросах репликации ДНК и РНК. Эти кристаллы упорядочены в виде четко структурированной решетки, упакованы в специальные отростки и уложены в звездчатой структуре самой клетки. Дальше включается оптика. В зависимости от состояния хамелеона длина отростков может меняться. Тем самым рептилия, сама не зная того, регулирует спектр отражаемого гуанином цвета, потому что даже незначительное изменение длины такого отростка дает большую или меньшую пропускающую способность для той или иной длины волны.
Про инфракрасный спектр стоит упомянуть отдельно. Выяснено, что в глубоких слоях кожи хамелеонов имеется второй тип иридофоров, скопления гуанина в них выстроены так, чтобы отсекать инфракрасные лучи, но не полностью, до 40−45%. Предполагается, что именно эта особенность позволяет хамелеонам не перегреваться на солнце.
Представляя теперь примерный механизм работы этой интересной системы, можно отставить микроскоп и вернуться к настроению и состоянию хамелеона.
В результате окрас с преобладанием зеленого и синего оттенка говорит о спокойном состоянии рептилии. При появлении угрозы или в брачный период происходит своеобразный гормональный всплеск, длина отростков иридофоров увеличивается, а окрас изменяется на
Вот и получается, что хамелеоны не так просты, как может показаться на первый взгляд. Те еще умники.
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