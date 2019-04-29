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17:12 (мск), источник: Inc.Russia

От Tatler до доклада Мюллера. Как «первая русская it-girl» Мирослава Дума оказалась связана со скандалом вокруг выборов Дональда Трампа

Мирославу Думу называют первой русской it-girl и одной из самых влиятельных девушек в фэшн-индустрии. Дума основала несколько проектов — журнал Buro 24/7, сайт для молодых мам The Tot и фонд Fashion Tech Lab для поддержки технологичных фэшн-стартапов.

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Источник: РИА "Новости"
Зимой 2018 года Дума оказалась в центре расистского скандала, а в марте объявила, что уходит из Buro 24/7, чтобы сосредоточиться на развитии фонда. В конце апреля предпринимательница неожиданно для многих попала в еще один скандал, на этот раз политический. Ее имя появилось на страницах доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы. Рассказываем, как Мирослава Дума прошла путь от запуска журнала о моде до дружбы с дочерью президента США Иванкой Трамп.

Три глобальных проекта — одна CEO

Business of Fashion писал, что 34-летней предпринимательнице удалось построить «империю лайфстайл-медиа», а сама она стала «международной иконой стрит-стайла».

По словам самой Думы, у ее отца, сенатора от Костромской области Василия Думы, были «большие планы» на дочь и ее карьеру, поэтому родители были «потрясены и разочарованы», когда девушка пошла стажироваться в Condé Nast Russia и заявила, что свяжет свою жизнь с модой.

В итоге издательский дом стал ее местом работы на несколько лет. Затем Дума сотрудничала с Harper’s Bazaar, Tatler, Forbes Woman, L’Officiel и Vogue. Вскоре бывшая стажерка поняла, что издатели модных журналов так и не научились работать с потребителями новой формации — теми, кто читает статьи со смартфонов и айпадов.

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Поэтому в 2011 году Дума запустила Buro 24/7 — «независимое онлайн-издание для миллениалов о моде, красоте, культуре, путешествиях, медиа и важных тенденциях в современном обществе». Проект стал глобальным — сегодня он работает в 11 странах: России, Австралии, Мексике, Сингапуре, Казахстане, Монголии, Хорватии, Азербайджане, Малайзии, в странах Ближнего Востока и на Украине. На экспансию у Думы ушло 5 лет.

Следующий проект, The Tot, Дума запустила в 2016 году с Насибой Адиловой. Основательницы рассказывали, что придумали сайт для молодых мам, будучи беременными, — они поняли, что женщинам бывает сложно найти нужную информацию о беременности и материнстве в интернете. Кроме того, товары для детей, которые продаются онлайн, не всегда оказываются безопасными и качественными. Так The Tot стал одновременно онлайн-магазином и журналом.

В 2017 году Дума объявила о запуске Fashion Tech Lab (FTL) — гибрида инвестиционного фонда и экспериментальной лаборатории.
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«Индустрия моды и одежды является вторым крупнейшим источником загрязнения в мире. Я была шокирована, когда узнала об этом, и начала думать, что можно с этим сделать», — говорила она тогда. О фонде писали десятки западных изданий, а Financial Times опубликовала статью «Новая промышленная революция Мирославы Думы». В интервью газете основательница фонда рассказывала, что хочет не только поддержать стартапы, но и упростить доступ брендов к технологиям, которые помогут сделать производство товаров, в том числе люксовых, дешевле и экологичнее.

Расистский скандал, бойкот и уход из проектов.

В январе 2018 года Дума получила от своей подруги, дизайнера Ульяны Сергеенко, приглашение на ее показ в Париже. За день до показа она опубликовала фотографию приглашения на своей странице в Instagram. На конверте от руки была написана фраза «To my niggas in Paris» — отсылка к песне Канье Уэста и Jay Z «Niggas in Paris». Пост из аккаунта с 1,5 млн подписчиков моментально разлетелся по сети. Все началось с репоста в аккаунте Diet Prada: «Серьёзно? Зачем нужно было a) писать это b) постить это. Кто-то ещё собирается на её показ завтра?», — который заметила модель Наоми Кэмпбелл.

Блогеры, коллеги по фешн-индустрии, журналисты и обычные пользователи обвинили Думу и Сергеенко в расизме и невежестве. Извинения не помогли ни одной из девушек — посты назвали неискренними.
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В день, когда разразился скандал, Думу исключили из состава совета директоров ее собственного проекта The Tot. В соцсетях компании появилось сообщение о том, что в The Tot «глубоко шокированы расистским и оскорбительным постом, который опубликовала Мирослава Дума». Адилова, соосновательница проекта, в своем личном аккаунте подтвердила, что Дума больше не входит в совет директоров компании.

В марте Дума покинула Buro 24/7. В сообщении на сайте издания говорилось, что основательница проекта отошла от управления в 2017 году и сейчас, согласно договоренностям, продала акции: «Мирослава Дума продает акции в Buro 24/7, сосредоточив свою деятельность исключительно на развитии Future Tech Lab и других, еще не объявленных личных проектах. С настоящего момента дальнейшая деятельность Мирославы официально не связана с компанией Buro 24/7».

Создать iPhone в мире моды. Зачем Думе инвестиционный фонд

Дума, как и обещала, сосредоточилась на инвестициях в стартапы. В интервью Financial Times основательница FTL рассказывала, что хочет стереть границы между технологиями и модой:

Мы говорим о носимых технологиях — алгоритмах, встроенных в ткань, которые смогут решить множество ваших проблем, как это сделал iPhone. В будущем вы будете носить технологии.

Решиться на запуск собственного фонда Думе помогли в том числе знакомства в Кремниевой долине: она узнавала, как работают современные технологии, от исполнительного директора Magic Leap Рачны Басина и директора по цифровым технологиям в LVMH Яна Роджерса, выходца из Apple. «Они водили меня по всем этим лабораториям, где создавались вещи, которые действительно могут помочь окружающей среде, планете и людям. Я получила шанс поговорить с учеными, которые делали это. Я думала, что мы будем говорить на разных языках, но поняла, что мне это близко», — рассказывала она.

Во что инвестировал Fashion Tech Lab

  • Reformation — американский бренд одежды, пропагандирующий этичное производство (производство, не наносящее вреда природе, животным и людям).
  • JUST WATER — компания-производитель воды, основанная Уиллом Смитом и Джейденом Смитом. Родниковую воду выпускают в упаковках из биоразлагаемых материалов.
  • Hydrop — экологичные средства для ухода за одеждой: чистки вещей и защиты от влаги. Основатели компании заявляют, что используют нанотехнологии.
  • Diamond Foundry — фабрика искусственных алмазов.
  • Dropel Fabrics — компания, делающая одежду «жизнестойкой». Создает прочные ткани из натуральных материалов.
  • Vitro Labs — создает искусственную кожу в лабораторных условиях. Сейчас работает над созданием кожи, выращенной из стволовых клеток.
  • Bolt Threads — производит биоинженерные ткани, например из искусственно выращенной паутины или шелка, созданного из протеинов.
  • EVRNU — перерабатывает б/у одежду из хлопка и создает ткани из волокон нового типа.
  • MycoWorks — создает искусственную кожу из мицелия и отходов сельхозпроизводства.
  • Worn Again — технология безотходной переработки тканей, позволяющая снизить издержки на производстве одежды.

Дума ссылалась на исследования, согласно которым к 2022 году 10% населения планеты будет носить одежду, подключенную к интернету: «Представьте себе? 10% от 7,5 млрд человек».

Девушка не скрывала, что ее интересуют прежде всего люксовые бренды. Дело не в личных предпочтениях Думы: такие компании кажутся неповоротливыми, но на деле они заинтересованы в технологиях, которые упростят процесс производства и сделают его дешевле.

Кроме того, бренды хотят выглядеть лучше в глазах потребителей, многие из которых озабочены состоянием окружающей среды и выбирают осознанное потребление.

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Российский Vogue напоминает, что Дума — обладательница диплома МГИМО по управлению международным бизнесом, дочь сенатора и жена Алексея Михеева, экс-директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга и IT-предпринимателя. По мнению журнала, «Мирославе сам бог велел управлять инвестиционным фондом». В интервью журналу она рассказывала, что главным достижением считает команду, — по словам Думы, она по всему миру искала ученых, финансистов и банкиров, чтобы переманить их в FTL. Первыми результатами работы фонда-лаборатории стали капсульная коллекция одежды и аксессуаров Salvatore Ferragamo из материалов Orange Fiber, в основе которых — отходы от производства апельсинового сока, и одежда Stella McCartney из паучьего шелка Bolt Threads. Шапки из паучьего шелка — их было всего 200 штук — раскупили за 19 минут.

В том же интервью Дума признавалась, что гордится возможностью заняться более серьезными вещами — и посещать не модные показы, а экономические форумы:

Я горжусь, что попала на встречу молодых лидеров в рамках Всемирного экономического форума и оказалась в одной компании с Эммануэлем Макроном, Сергеем Брином и Амаль Клуни.
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Fashion tech — интересное направление, говорят инвесторы. «Радуюсь, когда появляются новые фонды во главе с нашими соотечественниками. Направление считаю перспективным, тоже инвестирую такие проекты, например, в моем портфеле есть стартап aveeva.ru — конструктор одежды», — рассказал Inc. бизнес-ангел Александр Румянцев. Венчурный инвестор и партнер iTech Capital Алексей Соловьев объяснил Inc., что фокус на отдельной нише — тренд среди фондов. «Если еще несколько лет тому назад к узкой специализации на венчурном рынке относились скептически, то сегодня это, возможно, уже одна из самых перспективных стратегий для венчурного фонда. Всеядность и диверсификация отходят на задний план. Игроки рынка набираются опыта в каких-то конкретных сегментах и впоследствии сосредотачивают на них свои усилия. Если фонд не ограничивает себя работой на локальном рынке, то в мире он всегда найдет достаточно большой pipeline для поиска объектов для вложений. Сейчас все меньше тех, кто инвестирует в “интернет” или Saas или тем более “высоко технологические” стартапы, и все больше тех, кто, как Fashion Tech Lab, фокусируется в какой-то нише, в которой он хорошо разбирается», — рассказал он.

Фейк-ньюз и обвинения в отмывании денег

В мае 2018 года журналист издания Refinery29 Конни Вонг опубликовала статью «Как работают фейк-ньюз, направленные против известнейших российских инфлюенсеров». За несколько месяцев до выхода статьи сразу несколько человек, работающих в фешн-индустрии, получили странные сообщения от анонимной группы, называющей себя Kiev Fashion Resistance. В теме письма значилось «Fwd: Мира Дума: отмывание денег».

В электронных письмах говорилось, что Дума причастна к выводу денег из России. Их получили больше 10 человек — стилисты, инфлюенсеры, журналисты, модельные агенты.

«Нам удалось узнать, каков настоящий бэкграунд Мирославы Думы — русской предпринимательницы и Instagram-звезды, ставшей известной благодаря инвестициям в американские и британские компании, связанные с модой и технологиями. Пожалуйста, помогите распространить эту информацию. Это намного важнее, чем скандал, вызванный ее расистскими и гомофобными высказываниями», — говорилось в анонимных сообщениях.

Письма были написаны с орфографическими ошибками, никаких доказательств того, что Дума действительно нарушала закон, в них не было.

Статья Вонг была посвящена не письмам Kiev Fashion Resistance, а эффекту, который они произвели. Синтия Спун, фешн-фотограф, в разговоре с Refinery29 призналась, что сразу распознала в письме фейк, но не могла перестать думать об этом. «Я прошла по каждой ссылке, указанной в письме, погуглила каждое упомянутое в нем имя», — рассказала она. Фотограф призналась, что ей и раньше приходилось задаваться вопросом происхождения состояния Думы — девушки из России, которая смогла построить бизнес-империю. Вонг поговорила с другими получателями письма — они признались, что не заявляли об этом открыто, не желая связываться с фейковой кампанией, направленной против Думы.

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Основатель проекта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев в разговоре с Вонг предположил, что фейковые письма рассылали люди, у которых есть личные претензии к предпринимательнице: «У нее, очевидно, достаточно врагов и завистников». Впрочем, 4 марта 2018 года Kiev Fashion Resistance разослала похожие письма о Наталье Водяновой, а 10 апреля — о Дарье Жуковой, основательнице музея «Гараж» и бывшей супруге миллиардера Романа Абрамовича. Дума, Водянова и Жукова не стали это комментировать. Российский журналист Роман Анин, редактор отдела расследований «Новой газеты», заявил Refinery29, что к письмам не стоит относиться серьезно: «Это некачественная кампания. Очевидно, что у авторов писем не было доступа к документам. Написать такое мог кто угодно». О том, кто такие Kiev Fashion Resistance и зачем они пытались скомпрометировать Думу с помощью писем, написанных с ошибками, до сих пор ничего не известно.

Доклад Мюллера и Дума среди «связных Путина»

Опубликованный 18 апреля доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера — 400-страничный документ, посвященный итогам расследования российского вмешательства в американские выборы. Расследование длилось 22 месяца. За это время Мюллер и его подчиненные выписали больше 2,8 тыс. судебных повесток и опросили около 500 свидетелей. Отдельная глава 2-томника посвящена контактам штаба Трампа с россиянами: расследование показало, что попытки наладить связи предпринимали глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, совладелец «Альфа-групп» Петр Авен, бывший глава ВЭБа Сергей Горьков и другие.

Имя Мирославы Думы упоминается в докладе всего 1 раз. Первым на это обратил внимание репортер Bloomberg Ким Бэсин.
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

«Каким-то образом Мирослава Дума попала в доклад Мюллера», — написал он в твиттере. Спустя полчаса на эту новость отреагировала Конни Вонг. Этого хватило, чтобы новости и статьи об участии Думы в политическом скандале опубликовали Vogue, Time, Harper’s Bazaar, Fortune и другие.

В отчете сказано, что Дума знакома с Иванкой Трамп, дочерью президента США Дональда Трампа.

Россиянка якобы пыталась пригласить Иванку и ее отца на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) еще в 2015 году. Она передала приглашение от имени руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, но Трампы отказались приезжать, сославшись на плотный график.

Написавшие об этом западные медиа указывают, что у Думы есть прочные связи с Россией, — в частности, ее отец и муж. Сама Дума никак не прокомментировала упоминание своего имени в отчете Мюллера, представители созданного ею фонда — тоже. На запрос Inc. она не ответила, как и представители FTL.

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Опрошенные Inc. инвесторы считают, что скандалы, в которых оказалась замешана Дума, могут негативно сказаться на работе FTL, который позиционирует себя как международный фонд. «К сожалению, такие события очень и очень мешают всем участникам венчурного рынка. И дело не только в том, что люди читают газеты, а в том, что любой подобного рода скандал — это повод для расширения санкционных списков и новых запретов сделок, кредитов, переводов денег и т. д. Российский венчурный рынок и так выживает почти в полной изоляции от международных финансов, а такие вот неприятные моменты еще больше осложняют жизнь россиян, которые хотели бы что-то делать на международной венчурной арене», — говорит Соловьев. С тем, что такие истории плохо сказываются на репутации любого международного фонда, согласен и Румянцев. «Зато если фонд сделает пивот и будет инвестировать проекты в нашей стране, сложностей можно избежать», — рассуждает он.

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Дума в последние месяцы избегает общения с журналистами, однако 25 апреля интервью с ней появилось на китайском сайте Jing Daily. Предпринимательница рассказала, что FTL активно сотрудничает с местными стартапами и считает Китай рынком с огромным потенциалом. «Мы работали с Tencent и Alibaba Group над тем, чтобы стимулировать рост индустрии моды с помощью устойчивых технологий. […] Мы поражены тем, насколько инновационным и экологичным стал китайский рынок, и продолжим изучать экологически чистые технологии с нашими китайскими партнерами», — рассказала Дума.

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