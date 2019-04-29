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12:30 (мск), источник: Daily Storm

Президент Туркменистана зачитал рэп про своего любимого коня — видео

Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком исполнил песню, посвященную скакуну по кличке Благополучный.

Источник: AP 2019

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во второй раз зачитал рэп, на этот раз темой песни стал любимый конь политика по кличке Ровач (в переводе — Благополучный). Текст Бердымухамедов написал сам, музыку — его внук Керимгулы, который также аккомпанировал и подпевал деду. Сам президент пел и играл на гитаре.

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Видео выступления политика было опубликовано на YouTube. Бердымухамедов исполнил песню в рамках национального праздника — Дня туркменского скакуна. Это событие ежегодно отмечается в стране в последнее воскресенье апреля. Праздник посвящен ахалтекинской лошади — древнейшей из культурных пород лошадей, которая была выведена на территории современной Туркмении около пяти тысяч лет назад.

«Ты — будто бы ветер рассветный, ты — будто бы образ заветный, и видимый, и незаметный, ты есть вдохновение, Ровач», — обратился президент к коню.

В тексте песни также говорится, что президентский скакун предвещает удачи. «Ты есть и эпоха, и вера», — спел политик. Президент этой страны не в первый раз читает рэп. В 2018 году он исполнил композицию «Спортивный Туркменистан» на английском и туркменском языках. Тогда Бердымухамедов также выступил вместе со своим внуком.

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Глава Туркмении регулярно поет песни собственного сочинения, а также исполняет чужие композиции. Он выступает как один, так и вместе со своими внуками. В 2016 году во время празднования Нового года Бердымухамедов исполнил песню Джастина Тимберлейка Canʼt stop the feeling. В январе 2017 года политик спел песню на месте строительства завода в Ахалском велаяте на юге Туркменистана.

В 2017 году Бердымухамедов подарил президенту России Владимиру Путину щенка в честь прошедшего дня рождения лидера РФ. Тогда туркменский политик вручил Путину щенка алабая по кличке Верный. «У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая», — сказал Бердымухамедов президенту РФ во время встречи в Сочи.

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