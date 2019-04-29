12:30 (мск), источник: Daily Storm
Президент Туркменистана зачитал рэп про своего любимого коня — видео
Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком исполнил песню, посвященную скакуну по кличке Благополучный.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во второй раз зачитал рэп, на этот раз темой песни стал любимый конь политика по кличке Ровач (в переводе — Благополучный). Текст Бердымухамедов написал сам, музыку — его внук Керимгулы, который также аккомпанировал и подпевал деду. Сам президент пел и играл на гитаре.
Видео выступления политика было опубликовано на YouTube. Бердымухамедов исполнил песню в рамках национального праздника — Дня туркменского скакуна. Это событие ежегодно отмечается в стране в последнее воскресенье апреля. Праздник посвящен ахалтекинской лошади — древнейшей из культурных пород лошадей, которая была выведена на территории современной Туркмении около пяти тысяч лет назад.
В тексте песни также говорится, что президентский скакун предвещает удачи. «Ты есть и эпоха, и вера», — спел политик. Президент этой страны не в первый раз читает рэп. В 2018 году он исполнил композицию «Спортивный Туркменистан» на английском и туркменском языках. Тогда Бердымухамедов также выступил вместе со своим внуком.
Глава Туркмении регулярно поет песни собственного сочинения, а также исполняет чужие композиции. Он выступает как один, так и вместе со своими внуками. В 2016 году во время празднования Нового года Бердымухамедов исполнил песню Джастина Тимберлейка Canʼt stop the feeling. В январе 2017 года политик спел песню на месте строительства завода в Ахалском велаяте на юге Туркменистана.
В 2017 году Бердымухамедов подарил президенту России Владимиру Путину щенка в честь прошедшего дня рождения лидера РФ. Тогда туркменский политик вручил Путину щенка алабая по кличке Верный. «У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая», — сказал Бердымухамедов президенту РФ во время встречи в Сочи.