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17:29 (мск), источник: "Российская газета"

В Джоне Сноу узнали персонажа русских сказок

Главный герой саги «Игра престолов» во многом «списан» с персонажа русских народных сказок Иванушки-дурачка.

Своими выводами поделилась с «РГ» доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского университета Дарья Васильева.

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Создавая мир «Игры престолов», писатель Джордж Мартин опирался на типичные сказочные мотивы, которые бытуют в фольклоре многих стран. В «Игре престолов», считает Дарья Васильева, можно обнаружить важные параллели с народным творчеством. Например, мотив змееборства: герой борется с некой огнедышащей тварью, которая сочетает в себе противоположные вещи и символически охраняет границу между миром живых и мертвых.

Вписывается в эту концепцию и Король Ночи, которого можно сравнить с известным сказочным персонажем Кощеем Бессмертным.

— Все кощееподобные герои имеют особые отношения со смертью, они являются катализаторами хаоса, а победа героя над ними способствует восстановлению общества, — отмечает Дарья Васильева.

Характерно и имя героя — Джон Сноу, оно имеет общую семантику с Иваном, а в кельтско-германских языках такой персонаж часто зовется Джоном, иногда — «безголовым Джоном».

Герой саги «Игра престолов», как и во многих сказках, проходит важные этапы: уход из дома, испытания, формирование фигуры лидера.

— Учитывая все это, можно построить твердые предположения о том, кто же в конце концов взойдет на Железный трон в финале цикла, — говорит Дарья Васильева.

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