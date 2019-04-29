17:29 (мск), источник: "Российская газета"
В Джоне Сноу узнали персонажа русских сказок
Главный герой саги «Игра престолов» во многом «списан» с персонажа русских народных сказок
Своими выводами поделилась с «РГ» доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии
Создавая мир «Игры престолов», писатель Джордж Мартин опирался на типичные сказочные мотивы, которые бытуют в фольклоре многих стран. В «Игре престолов», считает Дарья Васильева, можно обнаружить важные параллели с народным творчеством. Например, мотив змееборства: герой борется с некой огнедышащей тварью, которая сочетает в себе противоположные вещи и символически охраняет границу между миром живых и мертвых.
Вписывается в эту концепцию и Король Ночи, которого можно сравнить с известным сказочным персонажем Кощеем Бессмертным.
— Все кощееподобные герои имеют особые отношения со смертью, они являются катализаторами хаоса, а победа героя над ними способствует восстановлению общества, — отмечает Дарья Васильева.
Герой саги «Игра престолов», как и во многих сказках, проходит важные этапы: уход из дома, испытания, формирование фигуры лидера.
— Учитывая все это, можно построить твердые предположения о том, кто же в конце концов взойдет на Железный трон в финале цикла, — говорит Дарья Васильева.