Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ты еще никто»: слова Зеленского — Путину возмутили Сеть
На дороги вернутся камеры, перед которыми нет смысла тормозить
«Я изуродована»: как убивает пластическая хирургия
45 лет Пенелопе Крус: самые яркие кадры с колоритной испанкой
Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
Снимок мотылька победил в престижном конкурсеЕго сделал хорватский фотограф Петар Сабол
«Хочу быть как мама»: дочь Юлии Началовой дала первое интервью
Составлен портрет будущего ребенка Меган Маркл
Ужасно и стыдно: Запашный о скандале вокруг победы дочери Алсу
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
В автомобилях станет на один фильтр больше
Близнецы: русские бренды vs Aliexpress
Звезды, которым отказали в работе из-за возраста
Экс-тренер сборной России возглавил «Спартак»
Футболист сборной Чехии скончался в результате ДТП
Россиянам больше не нужны дачи
6 фактов о небоскребах, которые нужно знать
Фоторепортажи
12Украинцы выбрали Зеленского
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
13:48 (мск), источник: Аргументы и факты

Лоза прокомментировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

По мнению певца, от подобных мероприятий «не следует ждать честных результатов».

Источник: РИА "Новости"

Певец Юрий Лоза прокомментировал победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети».

После того, как у зрителей появились сомнения в честности голосования в финале конкурса, на шоу разразился настоящий скандал. Лоза высказался о ситуации на своей странице в Facebook. По его словам, он не видел ни одного выпуска шоу и понятия не имеет, «кто и что там поет», однако изначально оценивает любые детские конкурсы крайне отрицательно.

Новость
За победу дочки Алсу отдали 7 миллионов рублей

«Дело в том, что родители заранее планируют ребенку какую-то пожизненную деятельность, даже не разобравшись в его симпатиях или талантах. В частности, навязывают карьеру вокалиста, а ведь это можно делать лишь после того, как голос мутирует и станет взрослым», — отметил Лоза.

По мнению исполнителя, в юном возрасте и вовсе не стоит напрягать голосовые связки, чтобы они сформировались правильным образом.

Также Лоза осудил представителей СМИ, которые расценили его высказывания как оценку вокальных данных юной исполнительницы и обвинения Алсу «в убийстве будущего дочери».

В своей публикации певец также выразил мнение, что все конкурсы «заранее расписаны» и от подобных мероприятий «не следует ждать честных результатов».

Ранее представители «Первого канала» заявили, что проведут проверку результатов данного голосования.

Результаты проверки итогового голосования шоу «Голос. Дети» обнародуют до 3 мая
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети»
Можно ли есть кулич до Пасхи?
Путин ответил Зеленскому о выдаче россиянам украинских паспортов
Россиян предупредили о массовом закрытии небольших магазинов
Паспорта и СНИЛС двух миллионов россиян попали в Сеть
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Эксперт рассказал, что изменит новый «похоронный» закон
В России ввели лимиты на отправку денег в четыре страны
Спорт
Назван лучший футболист года в Англии по версии журналистов Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA)
Hi-Tech
В США назвали лучший истребитель в мире Журналисты восхищаются Су-35. Но у американских ВВС есть кое-что покруче.
Авто
На дороги вернутся камеры, перед которыми нет смысла тормозить Чиновники намерены активно внедрять новую модель борьбы против нарушителей скоростного режима: речь идет об определении средней скорости движения
Кино
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе» Ведущий подчеркнул, что если раскроется вброс голосов, это нанесет удар по репутации всех причастных к проекту
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Популярные темы на «Детях»
Использовать свой ресурс для продвижения детей 400
Есть ли у кого то опыт перевязки труб? 235
Забавные картинки 229
Выпускной в 11 классе. 189
Леди
Алена Апина устроила фотосессию в латексном костюме Певица примерила провокационный наряд.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь