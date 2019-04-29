13:48 (мск), источник: Аргументы и факты
Лоза прокомментировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
По мнению певца, от подобных мероприятий «не следует ждать честных результатов».
Певец Юрий Лоза прокомментировал победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети».
После того, как у зрителей появились сомнения в честности голосования в финале конкурса, на шоу разразился настоящий скандал. Лоза высказался о ситуации на своей странице в Facebook. По его словам, он не видел ни одного выпуска шоу и понятия не имеет, «кто и что там поет», однако изначально оценивает любые детские конкурсы крайне отрицательно.
«Дело в том, что родители заранее планируют ребенку
По мнению исполнителя, в юном возрасте и вовсе не стоит напрягать голосовые связки, чтобы они сформировались правильным образом.
Также Лоза осудил представителей СМИ, которые расценили его высказывания как оценку вокальных данных юной исполнительницы и обвинения Алсу «в убийстве будущего дочери».
В своей публикации певец также выразил мнение, что все конкурсы «заранее расписаны» и от подобных мероприятий «не следует ждать честных результатов».
Ранее представители «Первого канала» заявили, что проведут проверку результатов данного голосования.