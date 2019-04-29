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13:56 (мск), источник: РИА Новости

Приставы Иркутской области записали музыкальное обращение к должникам

ИРКУТСК, 29 апр — РИА Новости. Музыкальное видео с обращением «Долги растут, плати не жди», размещенное в соцсетях на страницах УФССП по Иркутской области, записано, чтобы мотивировать должников заплатить свои долги, находящиеся в исполнительном производстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Анна Маркова.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 25 апреля опубликовало в YouTube и на своих страницах в социальных сетях клип с песней, посвященной должникам. Ролик был записан в рамках информационной акции ФССП «Узнай о своих долгах». Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь ведомства в клипе, который представляет собой кавер на песню украинской группы KAZKA «Плакала», снимались сотрудницы аппарата Управления. Песню исполнила психолог ведомства Анастасия Рыжова.

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«Сегодня люди в основном узнают актуальную информацию в соцсетях. И, конечно, наиболее популярно у пользователей видео. Мы решили, что таким нестандартным способом — записав музыкальное видео, мы сможем мотивировать должников заплатить свои долги или хотя бы поинтересоваться есть ли у них задолженности», — сказала собеседница агентства.

На сегодня ролик только в YouTube набрал более пяти тысяч просмотров.

По данным пресс-службы УФССП по Иркутской области, сегодня в работе ведомства находятся 637 тысяч исполнительных производств на сумму 59 миллиардов рублей.

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