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15:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин наградил Героев Труда

Президент России Владимир Путин вручил медали пятерым жителям страны, которым было присвоено звание Героя Труда. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщает ТАСС.

В частности, награду получили актер театра и кино Василий Лановой, поэт и писатель Исхак Машбашев, руководитель направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергей Антонов, дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Инская в Новосибирской области Ольга Бочкарева и советник гендиректора нижегородского завода «Красное Сормово» Николай Жарков.

Лановой известен по ролям в таких фильмах, как «Алые паруса», «Как закалялась сталь», «Анна Каренина», «Аттестат зрелости». Произведения Машбашева, которых насчитывается более 60, переведены на многие языки мира.

В свою очередь Антонов посвятил работе в рыбной отрасли практически 40 лет, Жарков является одним из ведущих специалистов-кораблестроителей и внес особый вклад в развитие обороноспособности страны, а Бочкарева, проработавшая на железной дороге более 35 лет, активно занималась внедрением новаторских технологий.

Церемония вручения была приурочена к Празднику весны и труда. Звание Героя Труда России было впервые установлено указом президента от 29 марта 2013 года. Его присваивают «за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России».

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