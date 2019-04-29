15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии женщины рискуют жизнью, чтобы добыть воду из 18-метрового колодца
Многие районы в стране переживают сильную засуху.
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Многие районы в стране переживают сильную засуху.
Активист индийской некоммерческой организации Shramajeevi Sanghathana Бхагван Мадхе в конце апреля снял пугающее видео в деревне Бадевади. На кадрах видно, как местные женщины, рискуя жизнью, спускаются по стене 18-метрового колодца на самое дно, чтобы набрать немного воды.
Многие районы Индии сейчас переживают сильную засуху. В 25 деревнях в округе Нашик на западе страны полностью пересохли источники воды, а потому женщины вынуждены совершать такие опасные трюки.
Мадхе сказал, что в последние три года в регионе регулярно возникают серьезные проблемы с водой, но чиновники пока не смогли решить эту проблему.
Екатерина Гура