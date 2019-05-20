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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Таиланде сняли на видео 20-метровую колонну термитов

Не хотелось бы встретить их возле дома.

Местный житель из провинции Прачинбури в восточном Таиланде снял на камеру огромную живую колонну из термитов, двигавшихся по сухой земле организованной группой. Как отметил автор ролика, длина колонны составляла около 20 метров.

Сначала он подумал, что это обычные муравьи, но, присмотревшись повнимательнее, понял, что это термиты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор ролика отметил, что был поражен количеством и организованностью группы насекомых, которые с легкостью преодолевали преграды на пути и двигались ровным строем.

Екатерина Гура

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