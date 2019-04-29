Учительницу наказали за «Владимирский централ» в исполнении семиклассников

В администрации города рассказали, что на этом уроке дети познакомились с музыкой народов мира и современными популярными песнями. В том числе, была затронута тема французского и русского шансона, и ученики решили исполнить «Владимирский централ».
«Учитель своевременно не придала значение смыслу этой песни и позволила учащимся исполнить ее», — отметили в мэрии. Учительница признала, что выбор композиции был неудачным.
Видео, на котором школьники поют «Владимирский централ», появилось в сети ранее 29 апреля. На кадрах видно, что большинство ребят хорошо знают припев песни. Запись опубликовал один из родителей, которого возмутил музыкальный выбор педагога.