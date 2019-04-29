Жертва родительских амбиций — кто выиграл и кто проиграл в финале шоу «Голос»?

Когда 26 апреля в финале шоу «Голос. Дети» на экране появились результаты зрительского голосования, всем, буквально всем, было ясно, что происходит что-то не то. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев не слишком уверенно объявлял победителя и пытался сместить акцент на мальчишек, занявших второе и третье места.
Светлана Лобода не вышла поздравить с победой участницу её же команды — это сделал музыкальный продюсер первого канала Юрий Аксюта. Он торопливо вручил статуэтку, отговорил дежурные слова — и передача ушла на рекламу.
Единственные, кто вёл себя непосредственно в накаляющейся атмосфере скандала, были дети. Финалисты Ержан Максим и Валерий Кузаков искренне радовались за свою конкурентку и улыбались, когда обнимали её и поздравляли с победой̆. Но финал сверхудачного сезона всё равно оказался смазанным и безнадёжно испорченным.
По итогам зрительских голосований с большим отрывом победила дочка Алсу Микелла Абрамова. И пела она неплохо — для третьего или даже второго места. Но никак не для первого.
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Скандал разразился мгновенно: Первый обвинили в подтасовке голосов в Интернете, а потом и в СМИ начали писать про блатную участницу шоу, укравшую победу у более достойных финалистов — Валерия Кузакова, особенно у Ержана Максима, обаятельного казахского парня с фантастическим голосом. И что бы ни отвечало потом руководство канала — увы, это уже звучало как оправдание.
Победительница
Говорят, как только закончился прямой эфир, Аксюта сразу же позвонил гендиру Первого канала Константину Эрнсту, чтобы предупредить о случившемся. Его можно понять, потому что в щекотливой ситуации оказалось именно руководство, несмотря на то что как раз Первый канал всё делал строго по правилам. В библии телешоу (подробная инструкция, где правообладателем прописаны все правила проведения, голосования и отбора), голландской Talpa Media, нет ни слова о том, что в конкурсе не могут участвовать звёзды или дети звёзд. Прежде чем попасть на шоу, участники проходят слепые прослушивания, где жюри вообще не видит, кто поёт. Но даже если предположить, что Светлана Лобода, Пелагея и Валерий Меладзе были предупреждены о том, каким номером выступает звёздная участница, Микелла спела свою первую песню очень достойно. У девочки красивый голос, она вполне владеет им, и она не лишена сценического обаяния. Достаточно, чтобы пройти отбор и даже дойти до финала без помощи мамы и папы.
В слабом сезоне она вполне могла бы победить честно — вот только сезон этот был не слабый. И если с исполнителем классических оперных арий Валерой Кузаковым она ещё могла бы конкурировать на равных, то Ержан обходил её по всем статьям — и голосом, и в особенности естественным обаянием. Тем не менее зрители проголосовали так, как проголосовали: подтасовать их голоса на уровне компании сотовой связи было бы возможно, но очень трудно технически. Впрочем, руководство Первого канала будет проверять и эту возможность. На уровне же канала этого не дали бы сделать въедливые голландцы из Talpa Media, хозяева франшизы. Они постоянно мониторят все этапы производства, и для них ни имя Алсу, ни её супруга не значат ничего. После скандала Константин Эрнст даже предложил пересмотреть систему голосования в конкурсе, но было уже поздно — скандал набрал обороты и главной его жертвой стала сама победительница конкурса.
Побежденная
Есть много способов, которыми родители предпочитают испортить жизнь своим детям. Это может быть равнодушие, недостаток внимания или понимания. Но бывает и наоборот — чрезмерные амбиции, спроецированные на дочь или сына, честолюбие, когда на плечи маленького человека взваливается груз непомерных ожиданий.
Точно не известно, влияли ли родители Макеллы на голосование и как именно они влияли на него. Звёзды уровня Филиппа Киркорова и Лолиты призывали в соцсетях голосовать за Микеллу — и их поклонники вполне могли последовать призыву, даже не разобравшись, что к чему. В пользу этой версии высказался и ведущий шоу Нагиев.
В СМИ мелькало предположение, что родители девочки могли купить несколько сотен или даже тысяч сим-карт и «накрутить» голосование таким способом. Так это или нет — руководство канала будет разбираться, теперь это в их интересах.
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Руководство «Голоса» оказалось в отвратительной ситуации: они не нарушили ни одного правила конкурса, но сейчас вынуждены оправдываться и даже привлекли для расследования международную компанию. Неизвестно, удастся ли им теперь спасти репутацию рейтингового шоу.
Но хуже всех, конечно же, пришлось самой Микелле. Имея стартовую площадку в виде мамы-певицы и папы-бизнесмена, золотая девочка в любом случае заявила бы себя в шоу-бизнесе, если бы хотела этого. Но только теперь её будут помнить не как талантливую дочку талантливой мамы, которая вышла в финал и заняла призовое место, а как «девочку, которая украла победу» у одарённейшего мальчика из глубинки, у которого таких родителей нет.
Под видео с финальным выступлением Макеллы на «Ютюбе» сейчас 8 тысяч лайков и 34 тысячи дизлайков, в её адрес поступают угрозы. Но главное даже не это. С чем бы теперь она ни вышла к публике, что бы ни спела — шлейф скандала будет тянуться за ней ещё долгие годы. Талантливой девочке с хорошим голосом придётся не просто доказывать, что она достойна быть артисткой.
Ей придётся отмываться от этой истории перед зрителями, которые будут помнить скомканный финал, смятение ведущих и искренние объятия двух других мальчиков, которым не досталась победа: Ержана и Валеры. Родители оставили ей очень тяжёлое наследство. Когда Микелла шла на этот конкурс — вряд ли она мечтала об этом.
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