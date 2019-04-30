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00:14 (мск), источник: РИА Новости

На американском сегменте МКС возникла проблема с системой электропитания

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Проблема с системой электропитания зафиксирована на американском сегменте МКС, сообщило в понедельник НАСА.

Источник: Reuters

На сайте НАСА отмечается, что утром в понедельник работающие на Земле специалисты обнаружили проблему с системой электропитания американского сегмента МКС и в настоящее время занимаются поиском ее причины и восстановлением работоспособности системы электропитания.

Экипажу ничего не угрожает, говорится в сообщении НАСА. Проблема связана с одним из блоков подключения электропитания MBSU, который распределяет подачу энергии на два из восьми каналов электропитания.

НАСА сообщает, что специалисты сейчас перераспределяют электропитание через работоспособные шесть каналов.

В сообщении отмечается, что специалисты обсуждают, как нештатная ситуация может повлиять на запуск американского грузового корабля Dragon, запланированный на 1 мая.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

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