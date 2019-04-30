Умер американский кинорежиссер Джон Синглтон

Сообщается, что 12 дней назад Синглтон перенес инсульт и находился в коме в отделении интенсивной терапии больницы в Лос-Анджелесе. По словам его родственников, Синглтон ушел из жизни «мирно, в окружении своей семьи и друзей».
Джон Синглтон известен такими фильмами как «Ребята с улицы», «Двойной форсаж», «Кровь за кровь», сериалами «Американская история преступлений», «Империя» и другими. Синглтон является самым молодым в истории кинематографа номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучшая режиссура». Он также был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
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