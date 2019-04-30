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01:06 (мск), источник: РИА Новости

Умер американский кинорежиссер Джон Синглтон

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон скончался в США на 52-м году жизни, сообщает издание TMZ со ссылкой на семью режиссера.

Источник: AP 2019

Сообщается, что 12 дней назад Синглтон перенес инсульт и находился в коме в отделении интенсивной терапии больницы в Лос-Анджелесе. По словам его родственников, Синглтон ушел из жизни «мирно, в окружении своей семьи и друзей».

Джон Синглтон известен такими фильмами как «Ребята с улицы», «Двойной форсаж», «Кровь за кровь», сериалами «Американская история преступлений», «Империя» и другими. Синглтон является самым молодым в истории кинематографа номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучшая режиссура». Он также был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

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