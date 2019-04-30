07:17 (мск), источник: Известия
Холодная волна: зачем опять отключают горячую воду
И почему это никогда не закончится.
Отключения горячей воды в Москве начнутся 13 мая и продлятся до августа. Почему в России это никогда не закончится и как без такой процедуры обходятся в Европе и Америке, рассказывают «Известия».
По российскому законодательству максимальный срок отключения горячей воды — 14 дней. В столице его сократили до 10 дней. График отключений по домам можно посмотреть здесь.
Чтобы понять, зачем в России каждое лето отключают горячую воду, нужно понять, как воду в кране вообще делают горячей. Есть две основные схемы. Первая — закрытая, когда холодную питьевую воду нагревают с помощью горячей воды из теплосети (это та же вода, что идет по трубам и нагревает, например, батареи в доме). Это может происходить на Центральном тепловом пункте на несколько домов или в подвале одного дома. Эти две воды не смешиваются, и в квартире из крана течет чистая горячая вода. Пить ее всё равно крайне не рекомендуется.
Вторая схема — открытая, когда вода из теплосети сразу идет в квартиру. Тогда из крана, скорее всего, будет литься вода, имеющая цвет и запах. Это остатки химических веществ, которые пропускают по трубам для предотвращения образования накипи. Пить это тоже нельзя.
Какая бы схема ни использовалась в каждом конкретном доме, она в любом случае предполагает нагрев холодной воды. А для этого должен работать котел в котельной. И подачу горячей воды временно прекращают летом для того, чтобы проверить, всё ли в порядке с котлом — чтобы он неожиданно не сломался зимой. Также в профилактических проверках нуждаются трубы и тепломагистрали. По данным Минстроя на начало 2019 года, полностью изношена треть всех теплосетей в стране.
Во время профилактики происходит так называемая «опрессовка». В трубу подают воду под повышенным давлением и смотрят, нет ли «потерь». То есть вся ли жидкость доходит из пункта А в пункт Б. Если не вся, участок с повреждениями ремонтируется. Котлы, в свою очередь, чистят от накипи. Если этого не делать, они будут сильнее нагреваться там, где накипи больше. А «локальный перегрев» рано или поздно приведет к поломке.
Холодная вода течет из крана вместо горячей потому, что труба может деформироваться, если оставить ее пустой на 14 дней. В том числе на нее будет создавать избыточное давление труба, по которой весь год течет холодная вода. Кстати, не отключают холодную воду потому, что она с отоплением не связана, и износ магистралей холодного водоснабжения гораздо ниже, чем горячего.
В идеале, на время отключения горячей воды коммунальщики проводят перерасчет тарифа, но на всякий случай, если в квартире установлены счетчики, лучше перекрыть стояк горячей воды на всё время отключения. Иначе за холодную воду, которая льется из открытого по привычке крана, могут выставить такой же счет, как за горячую.
На самом деле горячей воды там круглый год нет — у тех, кто не озаботился ее нагревом самостоятельно. Центральное горячее водоснабжение и, соответственно, отключения горячей воды есть почти исключительно в постсоветских городах, Восточной Европе, Скандинавии и Канаде.
Во всех остальных развитых странах централизованное — только холодное водоснабжение. При этом для холодной воды, как правило, проложены резервные трубопроводы, по которым ее пускают на время профилактики и ремонта.
Небольшие водонагреватели и котлы стоят либо в квартирах, либо в подвалах многоэтажек. Дома, находящиеся вблизи ТЭЦ или крупных мусороперерабатывающих заводов (производящих много тепла), могут получать нагретую воду от них.
У идеи центрального снабжения горячей водой есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, при работе множества маленьких котлов на создание одной единицы энергии тратится значительно больше топлива, чем при работе одного большого котла. С другой — при транспортировке нагретой воды по трубам на дальние расстояния увеличиваются затраты на обслуживание тепловых сетей.
Еще один плюс советской системы — появление каждым летом повода для флирта. По крайней мере, так считает один корреспондент немецкого журнала Focus. По его словам, каждый год, когда входит в моду фраза «А у тебя есть горячая вода?», одни россияне дают объявления в интернете, предлагая горячий душ в качестве повода познакомиться поближе, а другие носят с собой шампунь, чтобы всегда быть готовыми откликнуться на подобное предложение.
В европейских городах, где исторически выбрали централизованную систему, горячую воду тоже отключают. В Таллине — на
В обозримом будущем не перестанут. Перевести целую страну на новую систему водоснабжения — задача практически невыполнимая. Но срок отключения постепенно сокращают. До 2010 года москвичи без горячей воды сидели две недели. Сейчас терпят 10 дней.
В Стратегии развития ЖКХ сказано, что срок отключения горячей воды на профилактику к 2020 году должен быть сокращен до семи дней. Кроме того, звучали обещания по крайней мере несколько лет не отключать воду в новых домах с новыми коммуникациями. Потом, когда трубы износятся, необходимость проводить профилактику появится и в них.