Минобороны показало редкие фото легендарных советских полководцев

Так, в мультимедийном разделе на сайте ведомства можно увидеть снимки легендарных военачальников из их семейных альбомов. Фото сопровождаются рассказами их родственников или воспоминаниями самих полководцев о подготовке и проведении парадов.
«Посетители раздела смогут увидеть уникальные фотографии маршала Георгия Жукова, эксклюзивные фотоснимки маршалов Советского Союза Родиона Малиновского, Александра Василевского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова, Дмитрия Устинова», — отметили в Минобороны.
Так, под описанием фото Жукова приводится рассказ его дочери о том, как шла подготовка к первому параду Победы, и почему именно Жуков, а не Сталин принимал его.
«Накануне грандиозного события жеребец взбрыкнул и сбросил Сталина. По словам очевидцев, генсек сильно ушибся. А после вызвал к себе Жукова и сказал: “Я уже стар принимать парады. Принимайте Вы. Вы — помоложе”. Для него это была большая честь. Он гордился и готовился очень тщательно. Он свою речь репетировал много раз. Мы были посажены и все слушали», — рассказала Эра Жукова.
29 апреля Минобороны опубликовало список техники, участвующей в Параде Победы в 2019 году.