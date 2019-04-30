Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Россиянам больше не нужны дачи
Снимок мотылька победил в престижном конкурсеЕго сделал хорватский фотограф Петар Сабол
«Хочу быть как мама»: дочь Юлии Началовой дала первое интервью
Составлен портрет будущего ребенка Меган Маркл
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
«Я изуродована»: как убивает пластическая хирургия
На дороги вернутся камеры, перед которыми нет смысла тормозить
Новые и необычные кресла для самолетов (фото)
Александр Цекало с молодой женой отдыхают на фестивале в США
Как похудеть за месяц: 5 советов
США опубликовали «шпионское» фото российского боевого вертолета
Странное место: советская станция под Харьковом
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
12Украинцы выбрали Зеленского
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
04:48 (мск), источник: Известия

Минобороны показало редкие фото легендарных советских полководцев

Минобороны России в преддверии 9 Мая опубликовало редкие эксклюзивные фотографии известных советских полководцев, воспоминания их родственников и интересные факты о парадах Победы на Красной площади.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Так, в мультимедийном разделе на сайте ведомства можно увидеть снимки легендарных военачальников из их семейных альбомов. Фото сопровождаются рассказами их родственников или воспоминаниями самих полководцев о подготовке и проведении парадов.

«Посетители раздела смогут увидеть уникальные фотографии маршала Георгия Жукова, эксклюзивные фотоснимки маршалов Советского Союза Родиона Малиновского, Александра Василевского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова, Дмитрия Устинова», — отметили в Минобороны.

Читайте также
Беспощадный ас: самая опасная женщина-летчик Великой Отечественной войны

Так, под описанием фото Жукова приводится рассказ его дочери о том, как шла подготовка к первому параду Победы, и почему именно Жуков, а не Сталин принимал его.

«Накануне грандиозного события жеребец взбрыкнул и сбросил Сталина. По словам очевидцев, генсек сильно ушибся. А после вызвал к себе Жукова и сказал: “Я уже стар принимать парады. Принимайте Вы. Вы — помоложе”. Для него это была большая честь. Он гордился и готовился очень тщательно. Он свою речь репетировал много раз. Мы были посажены и все слушали», — рассказала Эра Жукова.

29 апреля Минобороны опубликовало список техники, участвующей в Параде Победы в 2019 году.

В Старой Русе открыли музей полководца Ивана Черняховского
Во время загрузки произошла ошибка.
9 июля 2017© Ньюстюб
 Открывая американское небо: что может новый российский авиаразведчик
Форменное безумие: россиянке грозит срок из-за пачки антидепрессантов
Путин ответил на план Зеленского выдавать паспорта россиянам
Жертва амбиций: кто выиграл и кто проиграл в финале шоу "Голос"
Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей
В Японии нашли странного альпака с «человеческим лицом»
ПФР объяснил, как ветеранам будут выплачивать по 10 тысяч рублей
Спорт
Месси против Салаха и битва сенсаций Во вторник и в среду, 30 апреля и 1 мая, пройдут первые полуфинальные встречи Лиги чемпионов
Hi-Tech
В США назвали лучший истребитель в мире Журналисты восхищаются Су-35. Но у американских ВВС есть кое-что покруче.
Авто
Через неделю Volkswagen начнёт продажи абсолютно новой модели 8 мая немецкая марка начнёт принимать заказы на модель ID, которая представляет собой электрический хэтчбек
Кино
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе» Ведущий подчеркнул, что если раскроется вброс голосов, это нанесет удар по репутации всех причастных к проекту
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Дети
«Хочу быть как мама»: дочь Юлии Началовой дала первое интервью 12-летняя Вера Алдонина пришла на передачу к Андрею Малахову
Леди
Алена Апина устроила фотосессию в латексном костюме Певица примерила провокационный наряд.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь