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04:23 (мск), источник: Российская газета

ПФР объяснил, как ветеранам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей начнутся вместе с майской пенсией, сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде России (ПФР).

Источник: РИА "Новости"

Напомним, президент России Владимир Путин подписал приказ о ежегодной выплате этой суммы участникам и инвалидам войны ко Дню победы.

В ПФР уточнили, что деньги люди получат в те же дни, в которые обычно им приходит пенсия. Вместо с тем в Пенсионном фонде не исключили, что в связи с продолжительными майскими праздниками и днями отдыха даты доставки и перечисления пенсий могут быть изменены. И люди могут получить пенсию и выплату несколько раньше, чем обычно.

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Выплата к 9 мая инвалиды и участники войны получали и раньше, но каждый раз она «назначалась» отдельным приказом. С этого года выплата станет ежегодной, никаких дополнительных документов для ее начисления принимать не потребуется.

Рассчитывать на нее могут также участники и инвалиды войны, имеющие российское гражданство, но проживающие в странах Прибалтики.

Кроме того, она положена не только участникам ВОВ в составе действующей армии, но и тем, кто состоял в партизанских и подпольных отрядах, журналистам, разведчикам, контрразведчикам, которые были на передовой.

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