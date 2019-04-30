16:00 (мск), источник: Lenta.Ru
В США два миллиона долларов остались без хозяина
Житель штата Техас, США, сорвал джекпот и просрочил сроки выплаты выигрыша. Об этом сообщает CNN.
Неизвестный приобрел билет QuickPick 27 октября в университетском городе Колледж — Стейшн. В нем совпали пять из шести выигрышных номеров, что означало выигрыш в два миллиона долларов (129,4 миллиона рублей). Однако победитель так и не связался с организаторами и остался без выигрыша.
По правилам игры, выигрыш можно забрать и позже, если счастливчик находится на военной службе. Однако неизвестно, соответствует ли тот, кто приобрел билет, этой категории, или нет.
Невостребованные средства уходят, как правило, на программы по развитию штата.
В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.
В апреле сообщалось, что американка купила несколько лотерейных билетов и чуть не упустила свой выигрыш. Женщина нашла в интернете выигрышную комбинацию чисел и решила, что проиграла, однако в последний момент заметила, что дата розыгрыша выставлена неправильно.
Читайте также