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09:58 (мск), источник: РИА Новости

Певица МакSим обратилась к поклонникам после ДТП

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Марина Абросимова (МакSим) записала аудиообращение к своим фанатам. Его в Instagram опубликовала PR-директор артистки Маргарита Соколова.

Источник: РИА Новости

Абросимова рассказала, что идет на поправку, выполняет все указания врачей и готовится к возвращению домой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пока еще болит голова и держится температура, но все становится с каждым днем легче. Скучаю», — заявила МакSим.

Певица также поблагодарила поклонников за поддержку и подарки, многие из которых любители творчества артистки сделали своими руками.

Абросимова попала в ДТП 23 апреля. У автомобиля, в котором находилась певица, лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Артистка получила ушибы и гематомы.

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