09:58 (мск), источник: РИА Новости
Певица МакSим обратилась к поклонникам после ДТП
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Марина Абросимова (МакSим) записала аудиообращение к своим фанатам. Его в Instagram опубликовала
Абросимова рассказала, что идет на поправку, выполняет все указания врачей и готовится к возвращению домой.
«Пока еще болит голова и держится температура, но все становится с каждым днем легче. Скучаю», — заявила МакSим.
Певица также поблагодарила поклонников за поддержку и подарки, многие из которых любители творчества артистки сделали своими руками.
Абросимова попала в ДТП 23 апреля. У автомобиля, в котором находилась певица, лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Артистка получила ушибы и гематомы.