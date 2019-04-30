Астраханские рыбаки поймали на Волге гигантскую воблу и отпустили после поцелуя

Самка воблы, которую поймали речным закидным неводом на рыбопромысловое угодье «10-я Огневка», оказалась более 35 сантиметров в длину и весом более одного килограмма.
Сразу после измерений воблу вернули в естественную среду обитания для приумножения рыбных запасов. Перед этим, согласно рыбацкой традиции, рекордный экземпляр поцеловали и попросили прислать рыбу побольше, отмечается в сообщении. У воблы также взяли несколько чешуек, чтобы в лаборатории выяснить ее возраст.
На сайте уточняется, что ранее рекордной считалась особь воблы весом в один килограмм, длиной 32 сантиметра и возрастом 12 лет.
Обычные размеры воблы — 17−26 см.