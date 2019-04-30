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11:07 (мск), источник: Интерфакс

Астраханские рыбаки поймали на Волге гигантскую воблу и отпустили после поцелуя

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма поймали в Волге рыбаки колхоза имени Ленина, сообщается на сайте Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Источник: КаспНИРХ
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Самка воблы, которую поймали речным закидным неводом на рыбопромысловое угодье «10-я Огневка», оказалась более 35 сантиметров в длину и весом более одного килограмма.

Сразу после измерений воблу вернули в естественную среду обитания для приумножения рыбных запасов. Перед этим, согласно рыбацкой традиции, рекордный экземпляр поцеловали и попросили прислать рыбу побольше, отмечается в сообщении. У воблы также взяли несколько чешуек, чтобы в лаборатории выяснить ее возраст.

На сайте уточняется, что ранее рекордной считалась особь воблы весом в один килограмм, длиной 32 сантиметра и возрастом 12 лет.

Обычные размеры воблы — 17−26 см.

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