13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Масштабное наводнение в Канаде сняли с помощью дрона
Печальные кадры.
В нескольких регионах восточной части Канады продолжаются масштабные наводнения. В провинции Квебек затопило около 5,5 тысяч домов, и более 1000 жителей были эвакуированы. Погибла одна пожилая женщина.
Похожая ситуация наблюдается и в соседней провинции Онтарио — там из берегов вышла река Оттава. Местные власти приняли решение открыть шлюзы кольцевой плотины
Кадры, снятые с дрона, показывают масштаб наводнения, которое в этом году уже превзошло стихию 2017 года. В тот год провинциям Онтарио и Квебек был нанесен урон на сумму более 170 миллионов долларов США.
Екатерина Гура