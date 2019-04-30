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13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Масштабное наводнение в Канаде сняли с помощью дрона

Печальные кадры.

В нескольких регионах восточной части Канады продолжаются масштабные наводнения. В провинции Квебек затопило около 5,5 тысяч домов, и более 1000 жителей были эвакуированы. Погибла одна пожилая женщина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожая ситуация наблюдается и в соседней провинции Онтарио — там из берегов вышла река Оттава. Местные власти приняли решение открыть шлюзы кольцевой плотины Шодьер-Фолс, что привело к дополнительному затоплению транспортного моста Шодьер и близлежащих домов.

Кадры, снятые с дрона, показывают масштаб наводнения, которое в этом году уже превзошло стихию 2017 года. В тот год провинциям Онтарио и Квебек был нанесен урон на сумму более 170 миллионов долларов США.

Екатерина Гура

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