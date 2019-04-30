13:44 (мск), источник: Playboy
Ученые выяснили: оптимизм приходит только с возрастом (теперь все ясно)
Если грустно, оказывается, нужно просто подождать?
К оптимистичному взгляду на жизнь люди приходят лишь с годами, выяснили ученые Калифорнийского университета в Дэвисе, США.
В эксперименте участвовали почти 1200 мексиканцев возрастом от 26 лет до 71 года, и у них у всех были дети. Участники исследования на протяжении семи лет отвечали на вопросы ученых. Им нужно было оценивать уровень оптимизма в разные периоды жизни, а также указать на позитивные и негативные события, случившиеся с ними.
«Мы знаем, как с возрастом меняются некоторые черты характера, например, осознанность или самооценка, но об оптимизме до последнего времени мы знали совсем немного», — сообщает один из авторов исследования Тед Шваба научному журналу SAGE Journals.
Резкие повышения оптимизма у людей случались во время радостных событий, например, рождения ребенка или повышения зарплаты. Однако негативные события не дали участникам исследования потерять радость к жизни.
В последнее время ученые делают самые необычные открытия. Например, недавно стало известно, что всего 1 ломтик бекона в день может тебя убить (как?!).
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