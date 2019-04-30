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13:44 (мск), источник: Playboy

Ученые выяснили: оптимизм приходит только с возрастом (теперь все ясно)

Если грустно, оказывается, нужно просто подождать?

Источник: СС0/rudyanderson
Новость
Девять признаков того, что вы начинаете стареть. С точки зрения науки

К оптимистичному взгляду на жизнь люди приходят лишь с годами, выяснили ученые Калифорнийского университета в Дэвисе, США.

В эксперименте участвовали почти 1200 мексиканцев возрастом от 26 лет до 71 года, и у них у всех были дети. Участники исследования на протяжении семи лет отвечали на вопросы ученых. Им нужно было оценивать уровень оптимизма в разные периоды жизни, а также указать на позитивные и негативные события, случившиеся с ними.

«Мы знаем, как с возрастом меняются некоторые черты характера, например, осознанность или самооценка, но об оптимизме до последнего времени мы знали совсем немного», — сообщает один из авторов исследования Тед Шваба научному журналу SAGE Journals.

В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что в возрасте с 26 до 55 лет уровень оптимизма повышается, а затем постепенно падает.

Резкие повышения оптимизма у людей случались во время радостных событий, например, рождения ребенка или повышения зарплаты. Однако негативные события не дали участникам исследования потерять радость к жизни.

В последнее время ученые делают самые необычные открытия. Например, недавно стало известно, что всего 1 ломтик бекона в день может тебя убить (как?!).

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