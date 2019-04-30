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13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотрудник заповедника в Конго рассказал, как сделал вирусное селфи с гориллами

Приматы тоже любят покрасоваться.

В апреле интернет облетело забавное селфи рейнджера заповедника «Сенквекве» в Конго и трех горилл. Приматы профессионально позировали на камеру, и этот снимок моментально превратился в мем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор снимка Маей Шамаву рассказал, что сделать популярное фото не составило большого труда, так как гориллы сами были крайне заинтересованы в фотосессии.

Источник: RANGER MATHIEU SHAMAVU

Он отметил, что приматы очень любят подражать людям и могут ходить на двух конечностях, даже живя на воле. Кроме того, люди с телефонами для них уже не в новинку.

Екатерина Гура

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