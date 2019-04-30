13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотрудник заповедника в Конго рассказал, как сделал вирусное селфи с гориллами
Приматы тоже любят покрасоваться.
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Приматы тоже любят покрасоваться.
В апреле интернет облетело забавное селфи рейнджера заповедника «Сенквекве» в Конго и трех горилл. Приматы профессионально позировали на камеру, и этот снимок моментально превратился в мем.
Автор снимка Маей Шамаву рассказал, что сделать популярное фото не составило большого труда, так как гориллы сами были крайне заинтересованы в фотосессии.
Он отметил, что приматы очень любят подражать людям и могут ходить на двух конечностях, даже живя на воле. Кроме того, люди с телефонами для них уже не в новинку.
Екатерина Гура
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