Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военный советник Зеленского объявил о первом готовящемся ударе
Необычная «Лада» для ВДВ: она появится на параде 9 мая (фото)
Семья донора послушала, как бьется его сердце в чужой груди
Скандальный снимок с острова Бали вызвал жаркие дебаты в Сети
Россиянам больше не нужны дачи
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
Валерий Сюткин показал милое семейное фото
«Как сестры»: в сети обсуждают фото Марии Порошиной с дочкой и мамой
Мужчина поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Ученые уличили во лжи популярную инстаграм-блоггера
Уйдет из «Голоса»? Нагиев сорвался после победы дочери Алсу
Модель упала на подиуме и умерла - подробности
Почему пластика не сделает тебя счастливой
Пример для подражания: фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье
Почему газировка растворяет накипь в чайнике
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
14:06 (мск), источник: Чердак

У певчих птиц нашли лишнюю хромосому в половых клетках

Ученые считают ее уникальным эволюционным лайфхаком, благодаря которому среди певчих птиц появилось так много видов.

Источник: Чердак

Российские биологи выяснили, что в половых клетках 16 распространенных видов певчих птиц — ласточек, чижей, синиц, жаворонков и других — есть лишняя хромосома. Ученые предполагают, что она появилась у общего предка этих птиц 35 миллионов лет назад и сохранилась как полезное эволюционное преимущество.

Новость
В США на аукционе продадут казуара-убийцу

Впервые лишнюю хромосому в половых клетках певчей птицы — зебровой амадины (Taeniopygia guttata) — ученые обнаружили более 20 лет назад. Тогда этот случай восприняли как генетический курьез. Сейчас же команда российских ученых доказала, что аналогичный феномен характерен и для других видов певчих птиц. При этом в соматических клетках, которые не участвуют в половом размножении, дополнительной хромосомы нет: из них она в каждом поколении «выбрасывается».

Всего в рамках своей работы биологи исследовали 16 видов певчих птиц. В каждой половой клетке, у каждой особи из каждого из исследованных видов они нашли лишнюю хромосому. В то же время ни в одном из восьми видов птиц, не относящихся к певчим (от гуся до попугая), этой хромосомы не обнаружили.

Ученые также расшифровали отдельные участки этой хромосомы у четырех птиц — бледной береговушки (Riparia diluta), чижа (Spinus spinus), зебровой и японской амадин (Lonchura domestica). В дополнительной хромосоме они нашли фрагменты функциональных генов, схожие с теми, что присутствуют в хромосомах соматических клеток.

При этом у разных видов эти дополнительные хромосомы отличаются и по размеру, и по содержанию генов. Поэтому авторы работы считают, что дополнительная хромосома появилась у общего предка всех певчих птиц, а дальше у каждого вида эволюционировала отдельно.
Новость
Бразильская полиция задержала попугая-преступника

Вероятно, она возникла как дополнительная паразитическая микрохромосома около 35 миллионов лет назад, и значительно изменилась в ходе эволюции — как по размеру, так и по генетическому содержанию. В результате из геномного паразита она превратилась в важный компонент генома половых клеток. Именно этот «эволюционный лайфхак», считают авторы работы, мог помочь певчим воробьинообразным стать самой разнообразной по числу видов группой птиц.

Ученые считают, что лишнюю хромосому певчих птиц можно рассматривать как уникальную попытку увеличить в ходе эволюции число копий нужных генов локально и временно, не увеличивая при этом общего размера генома и массы тела. «Птицам нужны дополнительные копии генов половых клеток в течение очень короткого периода размножения только для того, чтобы произвести очень много сперматозоидов и загрузить ооциты большим количество белков, — комментирует руководитель исследования, научный сотрудник Института цитологии и генетики РАН и Новосибирского государственного университета Павел Бородин. — Им абсолютно не нужны копии этих генов круглый год и во всех соматических клетках».

 Десятки лекарств не помогали ребенку, а оказалось, во всем виновата кошка
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера и даже не Марс
Повредившего картину Репина отправили в колонию на 2,5 года
СКР проверяет выступление Comedy Woman из-за шутки о генерале
Певица МакSим обратилась к поклонникам после ДТП
Советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ожидают»
Минобороны показало неизвестные фото полководцев на парадах
Астраханские рыбаки поймали на Волге гигантскую воблу
Дрон снял сильнейшее наводнение в Канаде (видео)
Спорт
Месси против Салаха и битва сенсаций Во вторник и в среду, 30 апреля и 1 мая, пройдут первые полуфинальные встречи Лиги чемпионов
Hi-Tech
Как фитнес-трекеры нас обманывают Не стоит на них полагаться.
Авто
Скандальная Lada Raven: ее опять возрождают Спортивная «Лада», которая существовала только на бумаге, может стать реальной спустя пять лет
Кино
Галкин привел детей Киркорова на премьеру мультфильма Певец и телеведущий озвучили героев комедии «Большое путешествие»
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Популярные темы на «Детях»
Сдать ребенка в псих.интернат. 263
Вы предвидели.. 184
Что было и что будет? 150
Что для вас отдых? 148
Леди
Опрос: хотели бы вы открыть свой бизнес? Мы провели исследование, из которого узнали, что среди наших читателей немало предпринимателей — тех, у кого есть свой небольшой бизнес.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь