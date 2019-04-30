16:19 (мск), источник: Чердак
Окрестности первой сфотографированной черной дыры изучили при помощи инфракрасного телескопа
Несмотря на меньшее разрешение, новые снимки полезны для изучения джетов черной дыры.
Астрономы опубликовали новые снимки ядра галактики Андромеды в видимом и инфракрасном диапазоне. Ранее именно в этой области при помощи радиотелескопов проекта Event Horizon Telescope ученые впервые получили изображение горизонта событий черной дыры.
10 апреля 2019 года исследователи из международной группы Event Horizon Telescope представили первое в истории изображение горизонта событий сверхмассивной черной дыры в галактике Андромеды, М87. Используя сеть радиотелескопов в разных точках земного шара, астрономы смогли восстановить облик черной дыры. Изображение стало очередным подтверждением как общей теории относительности в целом, так и существования черных дыр в частности.
В новой публикации NASA представило снимки той же области — ядра М87 — в инфракрасном диапазоне, которые сделал космический телескоп «Спитцер». Зарегистрированное им излучение с длиной волны 3,6 и 4,5 микрометра на снимках передано голубым и зеленым цветами (как правило, оно приходит от звезд). Инфракрасное излучение с длиной волны 8 микрометров, которое испускают в первую очередь газопылевые облака, показано красным. В этой области на снимке видны результаты взаимодействия джетов с межзвездной средой.
Джеты представляют собой струи раскаленного вещества, выбрасываемые черной дырой вдоль оси вращения. Их температура настолько велика, что для «Спитцера» джет оказывается невидимым.
Дело в том, что чем выше температура, тем сильнее максимум излучения сдвигается в сторону высоких энергий — видимого света, ультрафиолетового и рентгеновского излучения, но инфракрасные сенсоры «Спитцера» ничего этого видеть не могут. Однако когда выброшенная плазма сталкивается с межзвездной средой, то последняя уплотняется и формирует облака, которые хорошо видны в инфракрасном диапазоне.
По своему разрешению снимки «Спитцера» значительно уступают изображениям, сделанным при помощи международной сети радиотелескопов EHT (те, работая вместе, формируют виртуальный «сверхтелескоп» с диаметром, близкому к диаметру Земли). Однако для изучения джетов и эта информация весьма полезна, поскольку на сегодня у астрономов нет общепринятой и полной модели формирования раскаленных струй вещества вблизи черных дыр.
Ученые, работающие в проекте Event Horizon Telescope, сначала пытались получить снимки гораздо более близкой сверхмассивной черной дыры в Стрельце А*, но изображение оказалось размытым