15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Москвы создал забавную классификацию носков
Этих ребят все знают в лицо.
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Этих ребят все знают в лицо.
Российский художник, работающий под псевдонимом Martadello, опубликовал серию работ, в которой он показал настоящее «лицо» носков.
Здесь оказался и одинокий носок по имени Отто, и упаковка новых нераспечатанных носков из Модной банды, и, конечно же, Дырявый Джо, который маскируется под обычный носок, но в самый ответственный момент так и норовит опозорить своего хозяина перед гостями.
Екатерина Гура