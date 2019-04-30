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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Москвы создал забавную классификацию носков

Этих ребят все знают в лицо.

Российский художник, работающий под псевдонимом Martadello, опубликовал серию работ, в которой он показал настоящее «лицо» носков.

Здесь оказался и одинокий носок по имени Отто, и упаковка новых нераспечатанных носков из Модной банды, и, конечно же, Дырявый Джо, который маскируется под обычный носок, но в самый ответственный момент так и норовит опозорить своего хозяина перед гостями.

Екатерина Гура

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