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19:21 (мск), источник: Интерфакс

Сомнительный финал конкурса «Голос. Дети» обеспокоил голландского владельца шоу

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу «Голос» (The Voice), серьезно относится к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу «Голос. Дети» и ждет результатов расследования Group-IB.

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«Первый канал консультируется с Talpa Media по вопросам, которые возникли к результатам голосования в финале российской версии шестого сезона The Voice Kids, вышедшей в эфир в прошлую пятницу. Обе компании относятся к этому очень серьезно», — говорится в заявлении Talpa Media, переданном «Интерфаксу» во вторник пресс-службой телеканала.

Компания ждет от «Первого канала» результатов начатой им проверки и после этого сообщит свою позицию, следует из заявления.

Финал конкурса «Голос. Дети» был показан в прямом эфире телеканала 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Она получила 55,5% голосов.

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Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым местом составил 80 тыс. голосов.
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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал зрителям разобраться в ситуации, отметив, что по итогам проверки может быть изменена система голосования.

К внутреннему расследованию телеканал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Специалисты компании оценят информационную безопасность системы подсчета голосов, а также проведут технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет технологических приемов недобросовестной конкуренции. Проверка может занять от недели до месяца.

Talpa Media — создатель и владелец формата шоу «Голос» (The Voice), лицензии на это шоу проданы в 67 странах. В России правами на показ «Голоса» и «Голос. Дети» владеет «Первый канал».

Эксперт прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг проекта «Голос. Дети»
Во время загрузки произошла ошибка.
29 апреля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети»
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