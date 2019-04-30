19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка взобралась на вертикальный валун без помощи рук (видео)
Удивительная целеустремленность.
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Удивительная целеустремленность.
26-летняя Ирена Илич из городка Лагуна Нигел в штате Калифорния взобралась на почти вертикальный валун в парке Йосемити.
Огромный камень альпинистка покорила без помощи рук и специального снаряжения: она просто сделала семь шагов. Для этого девушке понадобилось всего несколько минут.
Ирина сказала, что это был второй раз, когда она забиралась по настоящей скале без помощи рук.
Екатерина Гура