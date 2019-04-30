19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский фотограф показала удивительную жизнь в макроснимках
Почти незаметная красота.
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Почти незаметная красота.
На нашей планете живет огромное количество удивительных существ, многих из которых мы даже не можем рассмотреть — настолько они малы. Возможно, именно поэтому нас так привлекает возможность узнать немного больше о той жизни, которая кипит буквально у нас под носом.
Фотограф Мики Асаи, которая живет на японском острове Хоккайдо, нашла свое призвание в
Екатерина Гура