Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Надавить на РФ за Донбасс: Германия решилась на отчаянный шаг
Необычная «Лада» для ВДВ: она появится на параде 9 мая (фото)
Семья донора послушала, как бьется его сердце в чужой груди
Нагиев проболтался, как дочь Алсу могла победить на «Голосе»
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
45-летнюю Пенелопу Крус заподозрили в беременности
В Краснодаре учитель получила замечание за исполнение детьми песни Круга
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
«Я изуродована»: как убивает пластическая хирургия
В России будет ещё один автозавод по выпуску «немцев»
Водитель получил штраф за еду из McDonald's
Sports Illustrated впервые поместил на обложку модель в хиджабе
Перминова и Рудковская стали гостями модного показа в Марракеше
Жуткие фото: как выглядит завод в Волгограде
В США назвали лучший истребитель в мире
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
12Украинцы выбрали Зеленского
19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский фотограф показала удивительную жизнь в макроснимках

Почти незаметная красота.

На нашей планете живет огромное количество удивительных существ, многих из которых мы даже не можем рассмотреть — настолько они малы. Возможно, именно поэтому нас так привлекает возможность узнать немного больше о той жизни, которая кипит буквально у нас под носом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Фотограф Мики Асаи, которая живет на японском острове Хоккайдо, нашла свое призвание в макрофотографии. Она снимает удивительную жизнь миниатюрных существ и те элементы повседневной жизни, которые мы часто не замечаем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

Сомнительный финал детского «Голоса» обеспокоил владельца шоу
Разбитый Mercedes ФСО обошелся Ярмольнику в полмиллиона
20-летний футболист превысил рекорд скорости Болта
Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Астраханские рыбаки поймали на Волге гигантскую воблу
Девушка взобралась на вертикальный камень без помощи рук (видео)
Спорт
Бесков как оружие. Кононов добивает неизлечимый «Спартак» Если бы Олег Кононов рисовал звездочки за сбитых летчиков, то над правым карманом его пиджака было бы больше золотых отметин, чем на форме «Спартака»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 помог разглядеть Сатурн «Хаббл»? МКС? А может, лучше смартфон?
Авто
Новый российский внедорожник «Комендант»: готов первый образец Минпромторг РФ опубликовал фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant
Кино
Снова в форме: Климова на съемках военного сериала «Первый канал» покажет новый сезон сериала «По законам военного времени»
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Дети
45-летнюю Пенелопу Крус заподозрили в беременности Поклонники решили, что актриса станет мамой в третий раз (фото)
Леди
Опрос: хотели бы вы открыть свой бизнес? Мы провели исследование, из которого узнали, что среди наших читателей немало предпринимателей — тех, у кого есть свой небольшой бизнес.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь