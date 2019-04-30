Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заставили голосовать: новый поворот скандала на «Голосе»
Необычная «Лада» для ВДВ: она появится на параде 9 мая (фото)
В Санкт-Петербурге предложили бесплатно давать нянь семьям с двойней и тройней
Хоккеистка уфимского клуба названа самой красивой в России
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Как в майские праздники без проблем пройти таможнюАктуальные правила провоза и декларации товаров и денег через границу
Россияне перестали понимать домашние задания своих детей и пошли к репетиторам
Пинк впервые рассказала о своем выкидыше в 17 лет
Снова в форме: Климова на съемках военного сериала
Галкин привел детей Киркорова на премьеру мультфильма
В России будет ещё один автозавод по выпуску «немцев»
Водитель получил штраф за еду из McDonald's
Странные пищевые пристрастия гениев из Кремниевой долины
Как завести друзей, когда тебе за 40
«Разговоры с арбитром»: Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие
Сборная России отказалась от призовых из-за долга
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Россияне бросились скупать загородное жилье
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
12Украинцы выбрали Зеленского
20:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французские власти заплатят желающим 5 тысяч евро за переезд в деревню

На условиях восстановления старых домов и возобновления «жизни» в регионе.

Власти департамента Эна в регионе О-де-Франс на севере Франции решили привлечь людей в пустующие деревеньки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для того, чтобы сохранить нормальную жизнь поселений и привести в порядок пустующие и разрушающиеся дома, правительство согласилось выплачивать инвесторам, которые приобретут недвижимость в сельских районах Эне, по 5 тысяч евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чиновники надеются, что с чеком на эту крупную сумму покупатели смогут восстановить старые заброшенные дома и здания в исторических деревнях и принести новый поток доходов в регион.

Правда, все желающие приобрести недвижимость в Эне должны будут не только восстановить купленный дом, но и прожить в деревне как минимум пять лет.

Если потенциальный владелец решит покинуть поселение до истечения этого срока, он должен будет выплатить тысячу евро за каждый год, когда дом остается незанятым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, в сельской местности в Эне есть интернет, школы, больницы, ресторанчики и все необходимое для комфортной и неспешной жизни.

Екатерина Гура

Читайте также

Сомнительный финал детского «Голоса» обеспокоил владельца шоу
Разбитый Mercedes ФСО обошелся Ярмольнику в полмиллиона
20-летний футболист превысил рекорд скорости Болта
Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Астраханские рыбаки поймали на Волге гигантскую воблу
Японский фотограф делает макроснимки миниатюрных существ
Девушка взобралась на вертикальный камень без помощи рук (видео)
Спорт
Бесков как оружие. Кононов добивает неизлечимый «Спартак» Если бы Олег Кононов рисовал звездочки за сбитых летчиков, то над правым карманом его пиджака было бы больше золотых отметин, чем на форме «Спартака»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 помог разглядеть Сатурн «Хаббл»? МКС? А может, лучше смартфон?
Авто
Новый российский внедорожник «Комендант»: готов первый образец Минпромторг РФ опубликовал фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant
Кино
Снова в форме: Климова на съемках военного сериала «Первый канал» покажет новый сезон сериала «По законам военного времени»
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Династия Капетингов 461
Вы предвидели.. 219
Внимание - спойлеры! 3 серия ИП - давайте обсудим :) 166
Что было и что будет? 160
Леди
Опрос: хотели бы вы открыть свой бизнес? Мы провели исследование, из которого узнали, что среди наших читателей немало предпринимателей — тех, у кого есть свой небольшой бизнес.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь