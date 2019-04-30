20:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французские власти заплатят желающим 5 тысяч евро за переезд в деревню
На условиях восстановления старых домов и возобновления «жизни» в регионе.
Власти департамента Эна в регионе
Для того, чтобы сохранить нормальную жизнь поселений и привести в порядок пустующие и разрушающиеся дома, правительство согласилось выплачивать инвесторам, которые приобретут недвижимость в сельских районах Эне, по 5 тысяч евро.
Чиновники надеются, что с чеком на эту крупную сумму покупатели смогут восстановить старые заброшенные дома и здания в исторических деревнях и принести новый поток доходов в регион.
Если потенциальный владелец решит покинуть поселение до истечения этого срока, он должен будет выплатить тысячу евро за каждый год, когда дом остается незанятым.
Кстати, в сельской местности в Эне есть интернет, школы, больницы, ресторанчики и все необходимое для комфортной и неспешной жизни.
Екатерина Гура
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