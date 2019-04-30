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20:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британский музыкальный чарт попала песня диких птиц

На трек даже сняли видеоклип.

В конце апреля на 11-м месте в британском национальном музыкальном чарте оказалась самая настоящая песня птиц. Трек от Королевского общества защиты птиц попал в раздел лучших новых синглов.

Композиция, которая идет около трех минут, состоит из пения 25 разных пернатых: соловьев, малиновки, черных дроздов и многих других.

На трек «Пусть природа поет», состоящий исключительно из птичьих голосов, даже сняли отдельных клип, в котором животных и птиц изобразили с помощью теней.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким необычным образом Королевское общество защиты птиц решило привлечь внимание к проблеме исчезновения пернатых. По официальной статистике, только в Великобритании с 1966 года пропало более 40 миллионов птиц.

Екатерина Гура

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