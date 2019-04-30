20:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В британский музыкальный чарт попала песня диких птиц
На трек даже сняли видеоклип.
В конце апреля на 11-м месте в британском национальном музыкальном чарте оказалась самая настоящая песня птиц. Трек от Королевского общества защиты птиц попал в раздел лучших новых синглов.
На трек «Пусть природа поет», состоящий исключительно из птичьих голосов, даже сняли отдельных клип, в котором животных и птиц изобразили с помощью теней.
Таким необычным образом Королевское общество защиты птиц решило привлечь внимание к проблеме исчезновения пернатых. По официальной статистике, только в Великобритании с 1966 года пропало более 40 миллионов птиц.
Екатерина Гура
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