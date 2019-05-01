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00:16 (мск), источник: РИА Новости

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

МОСКВА — РИА Новости. Певица Юлия Чичерина назвала «проявлением меркантильности» заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.

Источник: РИА Новости

По мнению Макаревича, правительству стоит заняться обустройством дорог, больниц и школ в стране. При этом он отметил, что вопрос предоставления гражданства населению Донбасса его «безусловно трогает».

Как написала Чичерина в Instagram, Макаревича нужно отправить в зону конфликта, чтобы он понял, зачем жителям самопровозглашенных республик русский паспорт. Артистка предложила музыканту рассказать им лично, «почему он не хочет спасать своих».

«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями», — говорится в ее посте.

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По ее словам, позор от таких заявлений музыканту «уже никогда не смыть», даже если он «переобуется и проявит чудеса героизма в уничтожении фашистов».

Как заметила певица, Макаревич не может ощутить все трудности и беды людей, «живущих в условиях многолетней гуманитарной катастрофы».

При этом она добавила, что, возможно, после «пары выстрелов над головой» Макаревич мог бы изменить свои убеждения.

В среду 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Президент заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, а у России нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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