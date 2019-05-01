Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

По мнению Макаревича, правительству стоит заняться обустройством дорог, больниц и школ в стране. При этом он отметил, что вопрос предоставления гражданства населению Донбасса его «безусловно трогает».
Как написала Чичерина в Instagram, Макаревича нужно отправить в зону конфликта, чтобы он понял, зачем жителям самопровозглашенных республик русский паспорт. Артистка предложила музыканту рассказать им лично, «почему он не хочет спасать своих».
«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями», — говорится в ее посте.
По ее словам, позор от таких заявлений музыканту «уже никогда не смыть», даже если он «переобуется и проявит чудеса героизма в уничтожении фашистов».
Как заметила певица, Макаревич не может ощутить все трудности и беды людей, «живущих в условиях многолетней гуманитарной катастрофы».
При этом она добавила, что, возможно, после «пары выстрелов над головой» Макаревич мог бы изменить свои убеждения.
В среду 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Президент заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, а у России нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.