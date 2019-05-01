06:23 (мск), источник: Российская газета
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы получили право уменьшить тарифы на вывоз мусора. 1 мая вступило в силу соответствующее постановление правительства.
Документ вносит поправки в основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно изменениям, регионы получат возможность пересмотреть тарифы на вывоз мусора для населения. Предполагается, что в тарифы можно будет включать затраты на вывоз мусора на временные объекты размещения ТКО, так называемые легализованные свалки, не вошедшие в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).
В конце 2018 года в закон об отходах производства и потребления были внесены поправки, позволяющие до 1 января 2023 года включить в территориальные схемы регионов не получившие лицензии мусорные полигоны, если нет другого выхода. Это должно было смягчить переходный период в рамках «мусорной реформы».
Кроме того, в случае предписания контролирующих органов возможен пересмотр долгосрочных параметров регулирования тарифов. Скорректировать тарифы регионы должны в течение трех месяцев.
«Принятые решения направлены на снижение платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех регионах, где существенную часть платы составляют расходы на их транспортирование», — говорится в пояснительной записке к документу.
Как заявил
Как отмечали в Минприроды, снижение тарифов региональных операторов может составить до 30 процентов от утвержденных на текущий момент значений.
«Пусть они сами для себя определяются, как лучше: если почувствуют, что людям это не нравится, они просто поменяют систему», — отмечал Медведев.
Пока больше всего нареканий у граждан вызывает расчет нормативов накопления ТКО с квадратного метра, а не с человека. Как подчеркивают эксперты, мусорят люди, а не квадратные метры.
«При этом некоторые регионы оставили порядок расчетов не по количеству проживающих в квартире, а по квадратным метрам, там платежи существенно выше, — отмечал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. — Бабушка осталась одна, живет в трехкомнатной квартире, платит больше, чем семья из пяти человек, которая живет в однокомнатной квартире. Тоже явно несправедливая система, особенно когда это накладывается на то, что сейчас дачный сезон начался, люди часть времени будут проводить на даче. Им будет платежка и туда, и сюда приходить. Но они не могут физически мусорить в двух местах, это просто невозможно».
«Их просто неоткуда было взять. Никто не понимал, как они формируются, кто сколько в этом отношении наедает. Они в течение года должны быть уточнены», — ранее отмечал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Кроме того, в РЭО считают целесообразным привести расчеты к единой единице измерения — тоннам либо кубометрам.
«Этот вопрос мы планируем обсудить с участниками рынка, с регоператорами, с субъектами РФ для того, чтобы понять, у кого какая логика считать в тех или иных единицах, — рассказал он “РГ”. — Иногда объемы на площадках образования ТКО рассчитываются в одних единицах, а на площадках захоронения — в других в одном и том же регионе, это, конечно же, приводит к путанице».