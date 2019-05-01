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09:30 (мск), источник: РИА Новости

Режиссер Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Режиссер Павел Чухрай в беседе с РИА Новости опроверг информацию о своей госпитализации.

Источник: РИА Новости

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что режиссер Павел Чухрай был экстренно госпитализирован.

«Это все ерунда, не хочу обсуждать», — сказал Чухрай.

Чухрай снял такие картины, как «Вор», «Водитель для Веры», «Холодное танго».

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