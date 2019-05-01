13:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Дорогая моя парковка
Что изменилось после введения 380-рублевых тарифов в центре Москвы.
В конце прошлого года в Москве увеличились цены на парковку: появилось несколько сотен улиц с рекордным тарифом 380 руб. в час. В мэрии тогда пообещали, что теперь на улицах гарантированно появятся свободные места, а на улицах исчезнет паразитный трафик из машин, ищущих парковку. Удалось ли достичь этого эффекта? В поисках ответов «Ъ» исследовал несколько десятков улиц в шести районах, собрав комментарии у местных муниципальных депутатов. Подробности — в спецпроекте «Ъ».
20 марта 2019 года,
Муниципальный депутат от района Тверской Артем Боженов:
Решение о повышении тарифа до 380 руб. позволило разгрузить 200-рублевые парковки — в будни мест стало немного больше. Остальные парковочные решения были довольно спорными, например сокращение интервала бесплатной стоянки до 5 минут. Смысл платной парковки — в оборачиваемости мест.
Раньше человек приезжал, успевал сделать свое дело (к примеру, сходить в магазин). Сейчас он делает все то же самое, только с него еще деньги берут. Зачем это нужно, кроме пополнения бюджета? Непонятно.
Совокупный транспортный эффект довольно сомнительный. Кроме того, накладываются разные шероховатости: то SMS не дойдет, то приложение вовремя не сработает. Все эти проблемы и раньше были, но теперь обострились. Также возникает вопрос, зачем нужно было вводить повышенные тарифы ночью и в выходные: ночью места пустые, в выходные тоже много свободных мест. В общем, решение было не слишком взвешенным.
28 марта,
Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко:
Ни лучше, ни хуже не стало. Как стояли так и стоят, иногда в два ряда. В декабре, в первую неделю действия новых тарифов
Не все знают, что под Новым Арбатом есть подземная дорога, построенная еще в Советские времена, но сейчас она не используется. В этом пространстве можно было бы организовать парковочные места, что существенно разгрузило бы местные улицы, но пока что добиться решения не получается.
10 апреля,
Муниципальный депутат района Арбат Виктор Дулин:
Платные парковки — это в целом безобразие, у меня к ним резко отрицательное отношение: абсолютно непродуманная история.
Введением платы должны заниматься муниципальные депутаты, а собираемые деньги идти в муниципалитеты. Сегодня огромное количество жителей не могут припарковаться, им приходится платить.
18 апреля,
Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович:
Нельзя ликвидировать дефицит парковочных мест с помощью повышения цен: нужно наращивать число самих
Остается проблема с бесплатными парковками около образовательных и социальных учреждений — они хронически заняты.
Давно уже предлагается ввести временные ограничения на стоянку в таких местах, но московские власти не могут (или не хотят) наладить администрирование.
Сокращение интервала бесплатной парковки с 15 до 5 минут дало обратный эффект: блуждающий трафик из ищущих места не уменьшился, а, наоборот, увеличился, потому что раньше водителям хватало 15 минут на свои дела, а теперь времени мало, приходится постоянно переставлять машину.
Вопросы возникают к использованию средств, которые собираются с парковок. Сейчас они направляются исключительно на благоустройство дворов, но за годы существования платных парковок их уже привели в порядок, больше столько средств сюда вкладывать не нужно. Деньги можно было бы потратить более эффективно, направив их на ремонт инженерных сетей, капремонт старых домов — в этих сферах наблюдается дефицит финансирования.
19 апреля,
Муниципальный депутат района Пресненский Анатолий Юшин:
Свободных мест стало больше, но можно ли считать это положительным фактором — вопрос спорный. Беспощадная борьба с автомобилистам на уничтожение — не самый правильный путь.
Я не считаю себя противником платной парковки: в принципе правильно, что в центре Москвы она появилась. Но потом, как говорили в СССР, начались перегибы. Тариф в 380 руб.— как раз из этого разряда.
По поводу блуждающего трафика хотел бы сказать, что он возникает не только из ищущих свободные места, а когда бизнесмен приезжает на встречу, а его водитель кружит по району. Это явление никуда не делось.
Если мы говорим про территорию вокруг «Москва-Сити», то тут уличных парковок вообще очень мало, поэтому они постоянно забиты. Когда сюда приезжают люди на
25 апреля,
Муниципальный депутат района Замоскворечье Егор Таций:
Жители жалуются в основном на огромное количество машин каршеринга, на которых люди приезжают из спальных районов и бросают здесь же (для них парковка бесплатна). Это связано с тем, что у нас очень много офисов, например, на площади Павелецкого вокзала расположены крупные аудиторские компании, банки. В итоге забиваются все дефицитные места. Мы обращались в департамент транспорта, чтобы поставили больше знаков «Парковка только для резидентов», иногда это помогает. Но не до конца понятно, запрещено ли каршерингу парковаться в зоне действия такого указателя.
Эффекта от повышения тарифов не вижу: особо ничего не изменилось, мест больше не стало.
Если говорить про пробки, то у нас стандартная ситуация, как называют ее местные, «пятница на Пятницкой»: огромное количество людей приезжают тусоваться, стоит пробка, таксисты стоят вторым рядом. При этом их особо никто не штрафует.
Иван Буранов