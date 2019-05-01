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13:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Дорогая моя парковка

Что изменилось после введения 380-рублевых тарифов в центре Москвы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В конце прошлого года в Москве увеличились цены на парковку: появилось несколько сотен улиц с рекордным тарифом 380 руб. в час. В мэрии тогда пообещали, что теперь на улицах гарантированно появятся свободные места, а на улицах исчезнет паразитный трафик из машин, ищущих парковку. Удалось ли достичь этого эффекта? В поисках ответов «Ъ» исследовал несколько десятков улиц в шести районах, собрав комментарии у местных муниципальных депутатов. Подробности — в спецпроекте «Ъ».

Что происходит с парковкой в районе «Маяковской»

20 марта 2019 года, 13:00—15:00. Исследовалась зона с тарифом в 380 руб. между улицами Тверская-Ямская и Долгоруковская. Кое-где встречаются свободные места, но их распределение крайне неравномерно. Улицы почти полностью забиты транспортом около бизнес-центров, а также рядом с Садовым кольцом. Внутри района на небольших улицах иногда встречаются по 3−4 свободных места. Четко видна разница влияния тарифов: улицы с ценой 60 руб. в час стоят забитые, с тарифом 380 руб. в час — более или менее разгружены.

Муниципальный депутат от района Тверской Артем Боженов:

Решение о повышении тарифа до 380 руб. позволило разгрузить 200-рублевые парковки — в будни мест стало немного больше. Остальные парковочные решения были довольно спорными, например сокращение интервала бесплатной стоянки до 5 минут. Смысл платной парковки — в оборачиваемости мест.

Раньше человек приезжал, успевал сделать свое дело (к примеру, сходить в магазин). Сейчас он делает все то же самое, только с него еще деньги берут. Зачем это нужно, кроме пополнения бюджета? Непонятно.
Артем Боженов
муниципальный депутат от района Тверской

Совокупный транспортный эффект довольно сомнительный. Кроме того, накладываются разные шероховатости: то SMS не дойдет, то приложение вовремя не сработает. Все эти проблемы и раньше были, но теперь обострились. Также возникает вопрос, зачем нужно было вводить повышенные тарифы ночью и в выходные: ночью места пустые, в выходные тоже много свободных мест. В общем, решение было не слишком взвешенным.

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Что происходит с парковкой в районе Арбата

28 марта, 11:30—13:00. Исследовалась зона с тарифом 380 руб. на улицах Поварская, Большая Никитская, переулки Трубниковский, Борисоглебский. Парковочные места есть, но распределены довольно неравномерно. Например, в переулках парковку найти еще можно, ближе к улице Арбат, кинотеатру «Октябрь», Садовому кольцу — гораздо сложнее. Район известен большим количеством посольств, парковочные места которых порой пустуют, при этом огорожены запрещающими столбиками.

Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко:

Ни лучше, ни хуже не стало. Как стояли так и стоят, иногда в два ряда. В декабре, в первую неделю действия новых тарифов какой-то эффект был, а потом все привыкли. Сейчас с утра люди уезжают на работу, а вечером приходится наматывать несколько кругов, чтобы найти место. В выходные, отъехав за продуктами, жители также не могут припарковать машину у дома. Даже резидентские разрешения не помогают. Все из-за громадного наплыва автомобилей в центр (много людей приезжают, к примеру, в кинотеатр «Октябрь).

Не все знают, что под Новым Арбатом есть подземная дорога, построенная еще в Советские времена, но сейчас она не используется. В этом пространстве можно было бы организовать парковочные места, что существенно разгрузило бы местные улицы, но пока что добиться решения не получается.
Евгений Бабенко
глава муниципального округа Арбат

Что происходит с парковкой на бульварах

10 апреля, 12:00—13:30. Исследовались зона с тарифом 380 руб. на участках Бульварного кольца (Гоголевский, Тверской Бульвары). Свободные места найти можно, но ближе к пересечениям с крупными улицами (Тверская) машин становится существенно больше. В переулках места есть.

Муниципальный депутат района Арбат Виктор Дулин:

Какого-либо улучшения новые тарифы не принесли, тем более что парковочных мест очень мало. Те, кому нужно на работу, приезжают и занимают дефицитные парковки, которые так нужны жителям.

Платные парковки — это в целом безобразие, у меня к ним резко отрицательное отношение: абсолютно непродуманная история.
Виктор Дулин
муниципальный депутат района Арбат

Введением платы должны заниматься муниципальные депутаты, а собираемые деньги идти в муниципалитеты. Сегодня огромное количество жителей не могут припарковаться, им приходится платить.

Что происходит с парковкой в районе улицы Петровка

18 апреля, 11:00—12:30, исследовалась зона с тарифом в 380 руб. от улицы Петровка до ЦУМа, улица Ильинка, район ГУМа. Одна из самых проблемных зон: парковочные места найти крайне сложно, в некоторых местах сохраняется парковка вторым рядом. Иногда, если повезет, можно найти место в боковых переулках.

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Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович:

Нельзя ликвидировать дефицит парковочных мест с помощью повышения цен: нужно наращивать число самих машино-мест. Поэтому новые тарифы незначительно повлияли на загруженность. Некоторые улицы с тарифом в 380 руб. стали чуть свободней, но машин-то меньше не стало — все они стали парковаться на улицах с меньшим тарифом (по 60, 80 руб. в час.), там теперь встать почти невозможно.

Остается проблема с бесплатными парковками около образовательных и социальных учреждений — они хронически заняты.

Давно уже предлагается ввести временные ограничения на стоянку в таких местах, но московские власти не могут (или не хотят) наладить администрирование.

Сокращение интервала бесплатной парковки с 15 до 5 минут дало обратный эффект: блуждающий трафик из ищущих места не уменьшился, а, наоборот, увеличился, потому что раньше водителям хватало 15 минут на свои дела, а теперь времени мало, приходится постоянно переставлять машину.

Вопросы возникают к использованию средств, которые собираются с парковок. Сейчас они направляются исключительно на благоустройство дворов, но за годы существования платных парковок их уже привели в порядок, больше столько средств сюда вкладывать не нужно. Деньги можно было бы потратить более эффективно, направив их на ремонт инженерных сетей, капремонт старых домов — в этих сферах наблюдается дефицит финансирования.

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Что происходит с парковкой у «Москва-Сити»

19 апреля, 13:00—14:00. Исследовалась зона с тарифом 380 руб. в районе «Москва-Сити», в микрорайоне Камушки. Район интересен большим количеством автомобилей, которые приезжают на встречи в деловой центр. Именно в этом районе в 2014 году планировалось ввести платный въезд (от этой идеи впоследствии отказались), здесь же вводились первые 200-рублевые тарифы. Решить проблему хранения машин это не сильно помогает: уличных парковок очень мало, все платные. Можно заехать на паркинг внутрь делового центра, но и там гарантий свободных мест никто не дает. Часть пространства вдоль улиц традиционно занимают таксисты.

Муниципальный депутат района Пресненский Анатолий Юшин:

Свободных мест стало больше, но можно ли считать это положительным фактором — вопрос спорный. Беспощадная борьба с автомобилистам на уничтожение — не самый правильный путь.

Я не считаю себя противником платной парковки: в принципе правильно, что в центре Москвы она появилась. Но потом, как говорили в СССР, начались перегибы. Тариф в 380 руб.— как раз из этого разряда.

По поводу блуждающего трафика хотел бы сказать, что он возникает не только из ищущих свободные места, а когда бизнесмен приезжает на встречу, а его водитель кружит по району. Это явление никуда не делось.

Если мы говорим про территорию вокруг «Москва-Сити», то тут уличных парковок вообще очень мало, поэтому они постоянно забиты. Когда сюда приезжают люди на бизнес-встречи, то частенько опаздывают, на цены не смотрят. Дешевле, кстати, заехать внутрь «Москва-Сити», тут час парковки стоит 200 руб.

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Что происходит с парковкой в Замоскворечье

25 апреля, 10:30—12:00. Исследовалась зона с тарифом 380 руб. в районе улиц Пятницкая, Большая Ордынка. У этого района несколько особенностей. После завершения программы «Моя улица» на Пятницкой улице сильно сократилось количество парковочных мест, значительная часть которых теперь предназначена для такси, другая — для инвалидов. Именно эта улица славится большим количеством баров, кафе, клубов, куда вечером приезжает публика. На самой Пятницкой улице припарковаться можно, но только в первой половине дня и в будни. В переулках места есть, но распределены они достаточно неравномерно. Ближе к станциям «Третьяковская» и «Новокузнецкая» свободные места исчезают.

Муниципальный депутат района Замоскворечье Егор Таций:

Жители жалуются в основном на огромное количество машин каршеринга, на которых люди приезжают из спальных районов и бросают здесь же (для них парковка бесплатна). Это связано с тем, что у нас очень много офисов, например, на площади Павелецкого вокзала расположены крупные аудиторские компании, банки. В итоге забиваются все дефицитные места. Мы обращались в департамент транспорта, чтобы поставили больше знаков «Парковка только для резидентов», иногда это помогает. Но не до конца понятно, запрещено ли каршерингу парковаться в зоне действия такого указателя.

Эффекта от повышения тарифов не вижу: особо ничего не изменилось, мест больше не стало.

Если говорить про пробки, то у нас стандартная ситуация, как называют ее местные, «пятница на Пятницкой»: огромное количество людей приезжают тусоваться, стоит пробка, таксисты стоят вторым рядом. При этом их особо никто не штрафует. По-прежнему очень много машин представительского класса, которые заклеивают номера бумажками.

Иван Буранов

Следите за развитием темы Повышение тарифов на парковку в центре Москвы
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