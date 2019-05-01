Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Ранее певицу и ее мужа Яна Абрамова заподозрили в подтасовке результатов СМС-голосования шоу «Голос. Дети», в котором участвовала их дочь Микелла.
Девочка победила своих соперников с отрывом в 80 тысяч голосов. Согласно одной из версий, ради победы девочки к голосованию привлекли 500 работников завода «Авиаавтоматика» (ранее — «Прибор») в Курской области. Первый канал проводит проверку.
В 2000 году Алсу исполнила на «Евровидении» песню Solo и заняла второе место. Позднее она вела этот конкурс в Москве вместе с телеведущим Иваном Ургантом и озвучивала результаты российского голосования.
«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию представит певец Сергей Лазарев с композицией Scream. Ранее он уже участвовал в этом шоу в 2016 году в Стокгольме и занял третье место с песней You Are the Only One.